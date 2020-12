Bare det er en babyelefant

Dette er en leder. NORDJYSKE har holdninger, men er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. Vores holdninger udspringer af vores værdisæt: Vi er modige, ordentlige, passionerede og åbne. Vores holdninger står på lederplads og har ingen indflydelse på det journalistiske indhold.

Vi vidste det godt allerede i marts og blev også gjort opmærksom på det af sundhedsmyndighederne: At få vores samfund helskindet igennem coronapandemien ville kræve meget af alle.

På det tidspunkt var det nok alligevel et fåtal - udover epidemiologerne - der havde forestillet sig, hvor stor indvirkning den nye virus ville få på julen 2020 - og heldigvis for det. For når man står over for så stor en opgave, som det har været at holde en global pandemi i skak, mens eksperter får udviklet en vaccine og får samlet viden nok sammen til, at vi samtidig bliver bedre til at leve videre imens, er der jo ikke andet for end at gå i gang uanset hvad. Elefanter skal deles op og spises i små bidder.

I foråret gjorde vi kål på en stor luns af elefanten, fik smittetallet ned og købte os på den vis en nogenlunde normal sommer. Men da vi nåede efteråret skulle det vise sig, at der fortsat var meget, vi skulle æde: Nye stramninger, fire uger med et nedlukket Nordjylland og en smitteudfordring på landets minkfarme blev serveret, og alle, nogle mere end andre, men i bund og grund hele befolkningen - gjorde så godt et arbejde med at efterleve de nye krav som muligt.

Vi er mætte nu. Overmætte, faktisk. Men alligevel gik vi fredag ombord i endnu en udfordring med nye restriktioner i store dele af landet - denne gang med store konsekvenser for manges juletraditioner. Og selvfølgelig er langt hovedparten klar til at indrette sig, lave om i planer, sige farvel til vigtigt samvær med ens nærmeste og på anden vis gøre det, der skal til for at vi holder pandemien stangen.

Morsomt er det ikke, især ikke for dem, der oveni mister deres levebrød. Men vi spiser elefanten i bidder, og også denne bid glider ned.

Forhåbentlig viser det sig i det nye år, at denne nedlukning var en af de absolut sidste bidder. Vi ved det ikke, og ingen ved det vel reelt: Om det er en babyelefant eller den store han, vi er ved at konsumere.