Bare fordi man kan, er det jo ikke sikkert, at man skal

Videoen fra Minneapolis, hvor en betjent presser sit knæ mod afroamerikanske George Floyds hals i over otte minutter, har chokeret store dele af verden, og internt i USA åbnet for en stærk modbevægelse mod forskelsbehandling under mottoet "Black lives matter".

Også mange borgere i Danmark har på forskellig vis markeret deres støtte til bevægelsen i USA, og en del har med større eller mindre held prøvet at "oversætte" den til danske forhold.

Alt sammen meget godt, for substansen - en institutionel racisme i Guds eget land - er vigtig at få sat på dagsordenen, og her kan tilkendegivelser fra resten af verden være - om ikke andet - så en moralsk støtte for amerikanerne.

Men når mange tusinde vælger at vise deres sympati ved at samles til fysiske demonstrationer på et tidspunkt, hvor sagkundskaben har slået fast, at netop store forsamlinger er en af de forholdsvis få ting, vi fortsat skal undgå for at stoppe spredningen af coronavirus via såkaldte superspredere, kan man ikke andet at tage sig til hovedet: Hvorfor netop vælge denne form for manifestation? Hvorfor ikke vælge at bruge nogle af de fine metoder, som vi er blevet endnu bedre til under coronakrisen, til at udtrykke holdninger, utilfredshed eller solidaritet, men i stedet ty til den ene form for udtryksform, som netop ikke er hensigtsmæssig, og dermed virker som en provokation for de, der direkte eller indirekte allerede har mistet meget under coronakrisen, hvadenten det er pårørende eller virksomheder eller indkomst?

Vi har ganske rigtigt fortsat vores grundlovssikrede ret til at demonstrere, også under denne krise, og heldigvis for det. Men "fordi man kan" har aldrig været noget særligt godt argument for at gøre noget - bare fordi man kan, er det jo ikke ensbetydende med at man skal, heldigvis.

Thea Kølsen Fischer, der er speciallæge i samfundsmedicin sagde det meget tydeligt til DR mandag: Det ville være "god stil" af demonstranterne at gå i 14 dages frivillig karantæne. Og lad det være sagt endnu tydeligere herfra: Det ville være dårlig stil at lade være.