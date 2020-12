Bare rolig - der er ikke en ny klit-sag på vej i Skagen

SKAGEN:Tirsdag formiddag blev en stor gravemaskine i færd med at grave i klitterne set på Skagen Sønderstrand. Få meter fra stedet, hvor den berømte og berygtede klitsag havde sit udspring.

Og det kunne måske lede tankerne hen på, om andre skullet have fået samme idé: at fjerne noget af klitten for at få bedre udsigt.

Men hvis man frygtede det, så kan man ånde lettet op. Charlotte Larsen fra Frederikshavn Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning fortæller, at der pågår et gravearbejde som led i havneudvidelsen.

- Det drejer sig om, at forsyningen er i gang med at underskyde en 300 meter lang vandledning langs Østre Strandvej. Så det er ikke hærværk, siger hun.

Entreprenøren bag er Jørn Lyth Skagen A/S. Her fortæller indehaver Kenneth Lyth, at man graver i klitten, fordi vandrøret skal løbe under den.