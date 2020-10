LIVE: Nu begynder aflivningen af Pouls mink: - Det er en katastrofe

Status kl. 13.20: Politiet assisterer nu Fødevarestyrelsen, så aflivningen af mink kan starte, selvom minkavlerne på Gjøl nægter at underskrive den kompensation, de er stillet i udsigt.

GJØL:Myndighederne gør sig nu klar til at aflivningen af mink på Gjøl, selvom minkavlerne modsætter sig aflivningen.

Nordjyllands Politi har fået grønt lys fra Rigspolitiet om, at lovgrundlaget er i orden til at politiet kan assistere Fødevarestyrelsen, så de kan aflive minkene mod minkavlernes vilje.

Det fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi.

Myndighederne er derfor nu vendt tilbage til minkfarmene, og denne gang går aflivningen altså i gang uanset hvad.

Torsdag er en barsk dag i minkbranchen, der er sendt i knæ af coronavirus. Onsdag faldt en aftale på plads, som sikrer minkavlerne økonomisk kompensation, og dermed er der grønt lys for at starte aflivningen af op mod en million mink i Nordjylland.

Det arbejde tager Beredskabet og Fødevarestyrelsen hul på torsdag på Gjøl, hvor minkfarmene ligger tæt.

Poul Frederiksen driver sammen med sin søn, Jesper, den farm på Kirkebakken på Gjøl, hvor der i fredags blev konstateret coronavirus blandt de mere end 37.000 mink. Og her torsdag formiddag har han protesteret højlydt mod, at Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen vil tage fat på aflivningen.

- Jeg er rasende. Man har vedtaget en lov, som forskelsbehandler. Vi får 1,2 millioner kroner mindre, fordi vores dyr har været smittet i forhold til, hvis dyrene ikke var smittet, konstaterer han.

Hans vrede har den første fremmødte repræsentant for det offentlige verbalt fået at mærke.

- Jeg er helt afklaret, men dette her er en katastrofe for erhvervet. Dyrene er raske i dag - de fejler intet, siger han.

For minkfarmeren er det vigtigt, at hans synspunkter kommer ud.

- Budskabet skal frem til politikerne: Det er forkert, at de melder ud, at vi får en kompensation. Vi står her med dyr, som er blevet raske. Og vi får en dårligere kompensation, understreger han.

Han har altså ikke skrevet under på den kompensation, han er præsenteret for, og noget tyder på, det er årsagen til, at aflivningen lader vente på sig.

- Det er som, at jeg får en bøde, fordi mine mink er blevet smittet. Men det er ikke min skyld, at der er slået et corona-lyn ned i min besætning. Hvis jeg får en bøde for at køre for stærkt, er det okay, men jeg har ikke selv gjort noget her. Den forskelsbehandling mellem smittede og ikke-smittede farme er ikke i orden, fordi man ikke selv er herre over det.

Første gang, der blev konstateret covid-19 positive mink i Nordjylland, var i midten af juni på en farm ved Sindal i Vendsyssel, hvor 11.000 mink blev aflivet 18. juni.