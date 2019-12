Beboelsesområde afspærret: Nordjyske forældre må hente børnene til fods

HOBRO:En gasledning i Hobro er blevet skåret over. Fejlen skete torsdag ved 14-tiden, da et arbejdshold var i gang med at grave fjernvarmerør ned.

Det har fået Nordjyllands Beredskab til at afspærre Døstrupvej for gennemkørsel med bil.

Det betyder, at forældre til fods må hente deres børn fra børnehave. Det samme gælder, hvis man skal til og fra idrætshallen eller skolen i området.

Skoleeleverne fik dog fri en halv time inden ledningen gik i stykker, så de er ikke påvirket af områdets trafikale problemer.

Indsatsleder Casper Weisberg hos Nordjyllands Beredskab fortæller, at situationen er ufarlig.

- Vi har sikret området og venter på, at gasfirmaet kommer og reparerer ledningen, siger han.

Det kan tage mellem en og to timer, før det arbejde er færdigt, og trafikken kører som normalt.