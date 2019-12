Gas-læk er lukket: Vej er atter åben

HOBRO:En gasledning i Hobro blev ved en fejl gravet over torsdag eftermiddag ved 14-tiden, da et arbejdshold var i gang med at grave fjernvarmerør ned.

Det fik Nordjyllands Beredskab til at afspærre Døstrupvej for gennemkørsel med bil, men der er nu blevet lukket for gassen - og åbnet for trafikken.

Det betyder, at forældre igen kan køre til børnehaven samt idrætshallen og skolen i området.

Skoleeleverne fik dog fri en halv time inden ledningen gik i stykker, så de blev ikke påvirket af områdets trafikale problemer.

Indsatsleder Casper Weisberg hos Nordjyllands Beredskab fortalte tidligere, at der ingen fare var i forbindelse med bruddet på gasledningen.