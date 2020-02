Beboerne var ikke hjemme: De kommer ikke til at bo i huset foreløbig

BROVST:Brandvæsnet i Brovst har fredag morgen været til brand i et hus på Gl. Kongevej mellem Brovst og Halvrimmen.

Nordjyllands Beredskab fik anmeldelsen om brand klokken 6:53, hvor en nabo kontaktede 1-1-2.

- Vi får allerede på vejen derud, at vide, at der ikke er nogle hjemme, siger indsatsleder Bo Isaksen, der sendte to røgdykkere ind i huset slukke ilden.

Foto: Jan Pedersen

- Ilden kom rimelig hurtigt under kontrol, men der er et par timers arbejde med efterslukning, så vi er sikker på, at det helt slukket når vi kører herfra, siger han.

Ilden er gået gennem taget, og brandfolkene har derfor fjernet en del tagplader. Da en stor del af huset også skadet af røg, sod og vand efter slukningen, kommer beboerne i huset ikke til at bo der foreløbig, vurderer indsatslederen.

Bo Isaksen tør ikke gætte på, hvordan branden er opstået, det skal brandteknikere vurdere senere.