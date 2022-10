220.000 el-kunder slipper billigere: - Vi står i en særlig situation

NORDJYLLAND:Nu bliver der måske lidt bedre råd til julegaverne. På grund af det ekstraordinære økonomiske pres, mange oplever denne vinter, vil det Norlys-ejede netselskab, N1, i hvert fald undlade at opkræve tarif fra 220.000 nordjyske kunder i december måned.

De 220.000 nordjyske husstande og virksomheder i netselskabet N1’s forsyningsområde skal således ikke ikke betale for at få transporteret deres strøm i julemåneden.

Transporten af strøm betales normalt som en særskilt tarif på kundernes elregning. Tariffen dækker over omkostninger til drift, såkaldt nettab, vedligehold og udvikling af det elnet, som sikrer, at der er strøm i kontakten. Dermed bliver elregningen lidt mindre i december.

- Vi står i en helt særlig situation, hvor mange danskere er voldsomt presset af de stigende energipriser. Vi ved godt, at det ikke i sig selv er nok til at redde julen, men ved helt at fjerne net-tariffen fra elregningen i december har vi gjort, hvad vi kan for at hjælpe kunderne i en trængt julemåned, siger Carsten Bryder Thejls, der er administrerende direktør i N1 i en pressemeddelelse.

Beslutningen betyder, at en husstand med to voksne og to børn sparer ca. 350 kroner på elregningen i december. Samlet bliver det til ca. 300 mio. kroner, som N1 giver i besparelse til kunderne.

Der er tale om en engangsbesparelse for december. Hvis vi som samfund fremadrettet skal imødegå de tårnhøje energipriser, skal der transporteres langt mere grøn strøm gennem elnettet. Det kræver massive investeringer, og det er baggrunden for, at det er nødvendigt igen at opkræve nettarifferne som normalt fra januar 2023.

- Vi er nødt til at balancere hensynet mellem kundernes økonomi på kort sigt og det langsigtede behov for at investere langt mere i elnettet for at understøtte den grønne omstilling. Hvis vi skal imødekomme samfundets stigende krav til elektrificering af transport og opvarmning, kræver det, at vi udbygger elnettet markant de kommende år, og det kan vi ikke finansiere, uden at kunderne bidrager via nettariffen, siger Carsten Bryder Thejls.

N1 har de seneste tre år udbetalt rabatter på nettariffen for samlet 1,5 milliarder kroner i medfør af den fusionsaftale, der blev indgået, da Norlys-koncernen blev dannet. Nul-tariffen i december kommer oven i dette.

- Det er endnu ikke besluttet, om der derudover vil blive givet en yderligere rabat til net-kunderne i 2023. Men vi er meget bevidste om den pressede økonomiske situation, mange oplever i denne tid, siger Jesper Barslund, der er formand for bestyrelsen i N1 og koncerndirektør i Norlys.