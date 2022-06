Bedste bobler lige nu? Her er vores top 3

Bobler, og i særdeleshed Champagne, er indbegrebet af fest og fejring. Der er ikke mange champagner til 150 kroner og derunder på markedet, så når det handler om mousserende vine - i almindelig tale "bobler" - så er det ofte crémant, cava, spumante, espumante eller sekt, man vælger i stedet for det dyrere Champagne-brand. Og der er mange gode, man kan købe i Aalborg. Her er vores favoritter, da vi lavede blindsmagning af importørernes bedste til under 150 kroner.

Vinene er beskrevet ud fra deres bedste kvaliteter og bedømt på en skala fra (0-6)

3. Crémant de Bourgogne fra Rema (bedst til prisen) - 75 kroner

Rema1000 spillede samme vin ind som sidste år. Det blev den hverken dårligere eller dyrere af. Foto: Kim Dahl Hansen

Rema 1000 indleverede deres vinder fra 2021 med i feltet. Lidt frækt ikke at spille en ny på banen, men denne gang bobler er stadig rigtig god og smager lidt som de bedre i 300-kroners klassen. Klassiske boble-noter af brioche og grønne æbler. Smagen er let sød med et tørt snit. Der er en let sødme der er flot balanceret af frugt og en fin syre i vinen. Nærmest marcipanagtig. Godt køb.

Karakter: 5

2. Velha Reserva Bruto 2011 - Raposeira fra Adelino til 150 kroner - (6)

Denne vin endte på andenpladsen som en salomonisk løsning. Den har alder og masser af smag og var meget tæt på at vinde. Foto: Kim Dahl Hansen

Andenpladsen går til feltets ældste, en espumante fra 2011, og det kan man smage. Der er mærkbar alder på, der er noter af toast og kiks og modne gule æbler. Den smager sødt og ristet. Det er en flot vin, der også føles moden og elegant. Masser af næse og smag. Kunne godt have vundet denne test, var det ikke for prisen oppe mod testens max.

Karakter: 6

Testvinder

1. Mont Marcal fra Skjold Burne - 90 kroner - (6)

Den værdige vinder kan købes i Skjold Burne. Foto: Kim Dahl Hansen

Vinderen er lidt friskere end nummer to og duften er lidt ovre i jordbær/skovbær-nuancerne.

Men vent, efter lidt tid i glasset åbner den sig og afslører mere dybde med toast, rød frugt og øl.

Smagen giver masser af frugt med filuragtige smagsnoter. Dejlig tør med fine og elegante bobler. Godt produceret og en værdig vinder.

Karakter: 6

Om blindtesten

Testen blev foretaget af sommelier på vinbaren D'Wine, Anne Dahl Christiansen (WSET3), og Nordjyskes madskribent Jakob Kanne Bjerregaard.

Alle vinene blev smagt blindt og bedømt inden, vi fik at vide, hvad der var i glasset. Det er derfor udelukkende vores egne subjektive præferencer, der ligger til grund for denne test. Ved uenighed har vi snakket os tilrette.

Alle vine er leveret kvit og frit af vinimportører med salgssted i Aalborg.