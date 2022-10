Bedstemødre smider hæmningerne for klimaet

AALBORG:En flok nordjyske bedsteforældre gider ikke høre om topskattelettelser, strengere straffe, og at det skal kunne betale sig at arbejde.

- Vores politikere har ikke fattet - eller også har de fortrængt - hvor grelt det står til med klimaet, siger Bitt Juul Jensen fra Bedsteforældrenes Klimaaktion Aalborg.

- Vi skal have klimaet helt øverst på dagsordenen. Nu er der jo valg, og så er de alle sammen så grønne. Men det er de jo ikke i virkeligheden. Det viser deres klimapolitikker, og det er den nøgne sandhed. Nu bruger vi vores kroppe til at fortælle dén historie, fortsætter hun.

Kølig oktoberdag på Eternitgrunden

På en kølig gråvejrsdag midt i oktober mødtes Bitt Juul Jensen og fire andre medlemmer af Bedsteforældrenes Klimaaktion Aalborg med en dygtig fotograf på Eternitgrunden i Aalborg, og smed kludene, hvilket faktisk ikke føltes særlig grænseoverskridende.

Bitt Juul Jensen. Arkivfoto

- I vores ungdom badede vi nøgne og kunne også ligge nøgne på stranden og slikke sol. Vi var ikke så blufærdige eller bornerte, eller hvad man nu skal kalde det, bemærker Bitt Juul Jensen.

Det er de stadig ikke.

- Det er mig, der sidder med skålen

- Vi mødtes jo med tøj på og stod og snakkede om, hvor vi hver især skulle stå eller sidde i billedet. Det var en spændende proces, og jeg synes simpelt hen, billedet er så flot. Det er mig, der sidder med skålen, fortæller Bitt Juul Jensen.

Da alle var klar, smed de tøjet i medbragte Ikea-poser og fandt de aftalte positioner.

- Vi var så optaget af vores roller, at vi slet ikke tænkte på, at vi var nøgne, og pludselig havde fotografen fået de billeder, han syntes, han skulle have, og vi kunne tage tøjet på igen, beretter Bitt Juul Jensen.

De mennesker, der kæmper om at få lov til at lede landet står med hovedet langt inde i en brændende busk og snakker om modtagecenter i Rwanda og tørklæder. Bedsteforældrenes Klimaaktion Aalborg

Der kom både en hundelufter og en vandregruppe forbi, men det var, før de gæve bedsteforældre tog tøjet af. Mens de var nøgne, var der ingen forbipasserende, der fik én på opleveren.

Bitt Juul Jensen griner.

- Jeg elsker altså at være med i gruppen. De er sådan nogle herlige mennesker, der finder på vilde aktioner og sjove ting, og har det rigtig godt sammen. Det var overhovedet ikke svært at få nogen med til at få taget nøgenbilleder, fortæller hun.

Håber, de går viralt

Bedsteforældrenes Klimaaktion håber, billedet når vidt omkring - sammen med budskabet.

- De mennesker, der kæmper om at få lov til at lede landet, står med hovedet langt inde i en brændende busk og snakker om modtagecenter i Rwanda og tørklæder.

- Vi vil have politikere til at tage deres opgave alvorligt. De bliver nødt til at fortælle os ærligt, hvor galt det står til, og hvor nødvendigt det er, at de gør alt, der står i deres magt for at de kommende generationer også har en levende, vidunderlig planet at leve på, mener Bedsteforældrenes Klimaaktion Aalborg.