Begik 26 indbrud til en halv million: Her er dommen

HJØRRING:To mænd på 23 og 31 år er blevet dømt for 26 indbrud, forsøg på indbrud eller hæleri af tyvekoster fra indbrud.

Indbruddene var en del af et større anklageskrift med i alt 33 forhold, der blev behandlet ved Retten i Hjørring torsdag.

I anklageskriftet mod de to havde de 26 indbrud en værdi for tilsammen 729.467 kroner - blandt andet var der et indbrud i Løkken, hvor de to tømte et sommerhus for designermøbler og B&O højtalere for til sammen 235.000 kroner.

Anklageren endte dog med at gøre den 23-årige ansvarlig for indbrud til 500.000 kroner og den 31-årige ansvarlig for indbrud for 30.000 kroner.

Indbrudene var alle sket fra august til 20. november sidste år, hvor det lykkedes politiet at tage de to mænd på fersk gerning.

Brugstyveri, taxaregning og stoffer

Udover indbrud var den 23-årige også tiltalt for brugstyveri af en trailer, for at være stukket af fra en taxaregning på 760 kroner og for ikke at ville oplyse navn, adresse og fødselsdato til politiet.

Endelig var den 23-årige også tiltalt for at være i besiddelse af 14,63 gram amfetamin og 9 gram hash til videre salg, mens den 31-årige var blevet fundet i besiddelse af knap halvandet gram amfetamin og hash til eget brug.

Alt det mente retten skulle koste den 23-årige ét års ubetinget fængsel og fire måneders betinget fængsel til den 31-årige, hvis han indvilligede i at gå i misbrugsbehandling.

De to mænd erkendte stort set alle forhold og modtog deres domme.

Frikendt for planlægning

Den 23-årige var dog også tiltalt for forsøg på indbrud, da politiet på en mobiltelefon hos den 23-årige fandt detaljerede planer om yderligere 26 indbrud centreret omkring det område, hvor de øvrige indbrud var foretaget.

Planerne indholdt adresser samt oplysninger og billeder fra adresserne om mulige tyvekoster.

Den 23-årige nægtede dog, at det var hans telefon - selvom der var billeder af ham på telefonen. Retten fandt det heller ikke grundigt nok bevist, at telefonen faktisk tilhørte ham, og derfor blev han frikendt for det forhold.

Udover fængselsstraffen fik de to mænd konfiskeret de ulovlige stoffer samt fem skruetrækkere, fire skævbidere, en gribetang, en rørtang og fire koben.