Behandlingsdom stoppede ikke 30-årig: Fortsatte med at begå kriminalitet

NORDJYLLAND:En 30-årig mand er igen blevet idømt en behandlingsdom, efter han de seneste år har begået stribevis af kriminalitet - blandt andet røverier, vold og hærværk.

Bunken af lovovertrædelser blev oparbejdet, mens han stadig var underlagt en behandlingsdom, som han fik i december 2017.

Frem til oktober 2020 begik han blandt andet røveri mod en tankstation i Sdr. Onsild, var flere gange voldelig og truende over for ansatte på retspsykiatrisk afdeling, begik hærværk på 11 biler, der holdt på parkeringspladsen ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus og udøvede vold mod sin kæreste.

Dertil kommer en række lovovertrædelser for butikstyverier, brugstyverier, hærværk og besiddelse af narko.

Den 30-årig er fundet uegnet til almindelig fængselsstraf, og derfor er han nu igen blevet dømt til at gå i psykiatrisk behandling, oplyser anklager Stine Eriksen.

Under retssagen ved Retten i Aalborg erkendte den 30-årige også en del af tiltalepunkterne mod ham. Og så var der også nogle forhold, som han ikke kunne huske, fortæller anklageren.

Sag ikke slut

Men sagen mod den 30-årige stopper ikke her.

27. oktober var han nemlig involveret i et knivstikkeri i en lejlighed i Hobro, hvor han er sigtet for at have stukket en anden mand i nakken og snittet ham i ansigtet, så han måtte indlægges på hospitalet.

Den sag er endnu ikke afgjort ved retten, fordi den alvorlige episode - kombineret med, at den 30-årige ikke ligefrem har holdt sig fra kriminalitet under sin behandling - gør nu, at han skal vurderes af Retslægerådet for at finde ud af, om der er andre straffe der virker bedre, fortæller Stine Eriksen.

Det kunne være en anbringelsesdom, hvor den dømte bliver indlagt på et psykiatrisk hospital i en årrække.