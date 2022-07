Benny i fare for at miste varmecheck: Fejlen ligger hos fjernvarmeselskabet

DRONNINGLUND:For at få andel i den såkaldte varmecheck, er det en forudsætning, at man maksimalt må have en hustandsindkomst på 650.000 kroner efter am-bidrag.

Det krav opfylder Benny Engelsted Karlsen og hans hustru, ligesom i alt 419.000 andre hustande kan se frem til en økonomisk håndsrækning på 6000 kroner, som skal hjælpe med at dække de stærkt stigende udgifter til gas og varme.

Alligevel står de til potentielt ikke at modtage en krone, da Dronninglund Fjernvarme ifølge næstformand, Jan Winther Larsen, har lavet en forkert indberetning til Energistyrelsen, som viste, at deres samlede varme baseret på ledningsgasanlæg var under 65 procent i 2021, og derfor kan andelshaverne ikke modtage deres varmecheck fra staten.

Problemet er dog, at det reelle tal udgør 69 procent og ikke de først indberettede 61 procent, og derfor skulle de pågældende andelshavere - såfremt de lever op til kravene om at modtage varmecheck - være berettigede.

Kendt problematik siden maj

Ifølge et referat fra bestyrelsesmødet fra 25. maj blev der rejst en forespørgsel om hvem af medlemmerne, der havde set et brev fra Energistyrelsen om muligheden for at søge om varmetilskud.

Det mente ingen fra bestyrelsen at have set, og derfor blev det besluttet, at for- og næstformand kontaktede Energistyrelsen. Det fremgår af referatet af bestyrelsesmødet under punktet eventuelt (punkt 16).

Egentlig troede Benny Engelsted Karlsen, at han, som andelshaver, automatisk ville få udbetalt varmechecken, såfremt man var berettiget hertil. Men da han læste referatet i starten af sidste uge, kom han i tvivl.

Derfor hev han straks fat i Dronninglund Fjernvarme for at få en forklaring på, hvad der var op og ned i sagen.

Efter at have rykket for svar modtog Benny følgende besked:

"Forbrugere tilknyttet Dronninglund Fjernvarme er i henhold til loven ikke berettiget til varmechecken for nuværende. Dette beror på, at Dronninglund Fjernvarme ikke har meddelt Energistyrelsen, at værkets andel af varme baseret på ledningsgasanlæg (kedler og kraftvarmeanlæg) var over 65 % i 2021. Idet det har været gjort gældende, at dette er en fejl fra Fjernvarmeværkets side har vi i samarbejde med advokat foretaget en formel anmeldelse til vores forsikringsselskab. Sideløbende hermed pågår der undersøgelse af det præcise hændelsesforløb i forbindelse med forespørgslen fra Energistyrelsen. Så snart der er nyt, vil bestyrelsen orientere andelshaverne."

Føler sig medskyldig

Da Benny Engelsted Karlsen modtog mailen, kom han i det røde felt.

- Hvis man laver en fejl, er det værste, man kan gøre, ikke at ville erkende det. Måske gør de mere ved det, men vi får ikke noget at vide i hvert fald, siger han.

Han mener, at andelshaverne burde blive informeret om denne fejl, og at bestyrelsen er i færd med at undersøge sagen. Det har han først skrevet og senere rykket Dronninglund Fjernvarme for.

- Tiden løber jo. Der er ikke længe til August, hvor de første checks begynder at rulle ud, og så vil der med garanti være nogen her i Dronninglund, der undrer sig over, de ikke har fået noget, og så får vi jo bøvlet der, forklarer han.

Ifølge Benny Engelsted Karlsen skulle Dronninglund Fjernvarme have handlet på forkant og givet andelshaverne en fælles udmelding.

- De burde sige, at de undersøger sagen og gør, hvad de kan for at sikre, at vi (red. andelshaverne) kommer godt afsted med det her. Jeg føler, de undlader at gøre noget, siger han og uddyber.

- Og så har jeg det sådan med mig selv, at jeg ikke vil være den eneste i Dronninglunds Fjernvarmeandel, der ved det her, og at jeg så efterfølgende render over en nabo eller en anden. Så føler jeg mig sgu da medskyldig for ikke at have råbt op om det.

Svar fra Dronninglund Fjernvarme

Efter Nordjyske har forsøgt at få fat i Dronninglund Fjernvarme har de udsendt en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er identisk med den besked, Benny Engelsted Karlsen modtog, hvor der ellers stod, at der ikke ville blive meldt noget nyt ud til andelshaverne, før der var nyt i sagen.

Næstformand Jan Winther Larsen fortæller dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, at Nordjyske har forsøgt at få et svar i løbet af dagen, og at der nu er blevet meldt noget ud på selskabets hjemmeside.

Ligeledes understreger han, at de allerede i sidste uge besluttede sig for at sende pressemeddelelsen ud, og at årsagen, til at den først er kommet i dag, skyldes, at der har været problemer med at få lagt pressemeddelelsen ud på deres hjemmeside.

- Det kommer i kraft af, at vi kører med en gaskedel, som vi normalt ikke kører med, og den er ikke kommet med i regnskabet. Der opstår problemet, og det er der, fejlen ligger.

Hvis I besluttede at melde bredt ud allerede i sidste uge, hvorfor skrev I så ikke det til Benny Engelsted Karlsen, da han spurgte?



- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke haft kommunikationen med ham.

Kan du forstå, at det set med hans briller - når han ikke modtager svar på opfordringen til at give andelshaverne besked, og I nu kommer med pressemeddelelsen i dag - kan ligne, at I gør det, fordi vi henvender os?

- Ja. Sådan kan det godt se ud, det kan det godt.

Kan du forsikre om, at det ikke er årsagen?

- Ja, det kan jeg.

Hvorfor står der i referatet fra generalforsamlingen d. 25 maj, at ingen i bestyrelsen har kendt til brevet fra Energistyrelsen?

- Det forstår jeg ikke, for der er videresendt en mail til alle bestyrelsesmedlemmer 16. marts, der informerer om, at det drejer sig om en forkert indberetning og ikke en manglende indberetning.

Det modsiger jo det, der står i referatet. Hvordan hænger det sammen?

- Hvorfor der står i referatet fra generalforsamlingen, at man ikke har set den, forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er ikke korrekt.

Hvorfor har I ikke informeret andelshaverne løbende?

- Vi ville jo helst vente med at melde ud, indtil vi vidste helt konkret, hvor vi stod.

Hvad betyder det for de andelshavere, der opfylder kravene til at modtage varmechecken?

- Det betyder, de ikke kan få deres check fra staten, men de kan få checken fra vores forsikringsselskab. Men vi kan endnu ikke sige, at de får den en bestemt dato.

Kan du forsikre andelshaverne om, at de får deres check fra forsikringen?

- Det kan jeg faktisk ikke. Vi er i kontakt med dem, men vi er nødt til at vente til efter ferien. Men vi gør, hvad vi kan for at få det i land.