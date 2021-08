Bente sagde nej til hjælp fra en mand - sådan kan man øge tryghed hos ældre

NORDJYLLAND:75-årige Bente Frandsen fra Frederikshavn fandt det så grænseoverskridende, at hun skulle bades af en mandlig hjemmehjælper, at hun i stedet valgte at hyre et privat plejefirma, hvor hun har garanti for, at det er en kvinde, der kommer og hjælper hende med badet.

Sagen har affødt en livlig debat på de sociale medier, med flere end 1000 kommentarer, hvor der er forståelse for såvel borgerens ubehag som kommunens praktiske udfordringer.

Det er en menneskeret selv at bestemme, hvem man vil bades af. Selvfølgelig skal der være mulighed for at fravælge en mand, hvis man er kvinde, det siger sig selv Facebook-kommentar

I Nordjyskes omtale af sagen forklarer Frederikshavn Kommune at man i udstrakt grad tager hensyn til borgernes individuelle ønsker, men at det ikke kan garanteres 100 procent, da man skal have vagtplanen til at gå op.

Ifølge FOA-Frederikshavn er det ikke et problem, man ofte støder på blandt SOSU-hjælpere og -assistenter organiseret i fagforeningen.

Næstformand Jette Abildgaard oplever, at der primært opstår udfordringer, hvis de ældre får besøg af mange forskellige skiftende hjælpere. Kommunerne bør bestræbe sig på, at de ansatte, der kommer i hjemmet, i vid udstrækning er de samme - det kan imødegå den utryghed, nogle ældre føler, mener Jette Abildgaard.

Hvis jeg engang skulle komme i den situation, at skulle have hjælp til bad vil jeg gå op i at jeg får en dygtig, kompetent og professionel hjælper. Og så vil jeg ellers være komplet ligeglad med køn, religion, hudfarve osv. Jeg kan slet ikke se hvorfor det er relevant 🤷 Facebook-kommentar

- Hvis ældre får besøg at mange forskellige hjælpere, vil det helt naturligt øge deres skepsis overfor at der kommer en af det modsatte køn, eller måske af anden etnisk herkomst.

- Det handler om at skabe en god relation, og det sker kun hvis man får besøg af de samme få ansatte, så man kan lære hinanden at kende og opbygge tillid, siger Jette Abildgaard.

I dag er personalet i ældreplejen ofte stærkt presset på tid, og det gør ikke sagen bedre.

- Er der god tid og omsorg fra fagligt kompetente medarbejdere, så vil køn og etnicitet ikke være en faktor, der skaber problemer, mener Jette Abildgaard.

Min gamle far bliver badet af kvinder og unge piger. Det var/er også meget grænseoverskridende og svært for ham. Men vi er taknemmelig for den hjælp han får og så søde de er. Koordinering af hjemmepleje mm er svær nok i forvejen, så hvis også køn skulle med i ligningen gik det slet ikke op. Facebook-kommentar

Ikke udbredt problem

Tine Rostgaard, professor i socialt arbejde og velfærdspolitik, har beskæftiget sig indgående med forholdene i ældreplejen, og tidligere været tilknyttet Aalborg Universitet.

Hun oplever, at kommunerne i vid udstrækning yder en hjælp, der er i overensstemmelse med borgernes ønsker.

- Den omtalte problematik er heldigvis ikke så udbredt, som man kunne tro, lyder det fra Tine Rostgaard.

- Mange ældre er vant til, at der kommer forskellige hjælpere, og langt de fleste ser det ikke nødvendigvis som et problem, at det er en af det modsatte køn.

- De er bare glade for, at der kommer nogen og hjælper dem, er Tine Rostgaards erfaring.

Det er svært at leve op til borgerens krav, nogle vil ikke have mænd, andre ikke en der har anden etnisk baggrund, eller hende den tykke, hende med det røde hår, hende der lugter af sved, ham der går i træsko og bare tæer og så videre og så videre, det er bare sådan at en kommunal/privat hjemmeplejegruppe har det antal personaler de nu engang har Facebook-kommentar

Skepsis forsvinder

Hun er bekendt med, at praktiske udfordringer kan betyde, at kommunerne ikke altid har mulighed for at tilgodese de ældres ønsker.

- Nogle ældre kan på forhånd være skeptiske overfor at få besøg af en hjælper af modsatte køn, eller måske af en anden etnisk herkomst, siger Tine Rostgaard.

Bekymringer, der udspringer af de ældres forestillinger og fordomme, og primært ses inden besøget.

- I det øjeblik de møder hinanden og får talt sammen, så opleves det mindre som et problem, understreger Tine Rostgaard.

Og det er én af grundene til, at jeg frygter alderdommen og den dag, hvor jeg skal have hjælp til personlig pleje ...Især, når der åbenbart ikke på nogen måde kan tages hensyn til borgerens følelser og trivsel Facebook-kommentar

Hun fastslår, at det vil være godt, hvis man kan få flere mænd ind i ældreplejen – de skal ikke frasorteres på grund af deres køn.

Med et stigende antal ældre og øget behov for medarbejdere, kan det i fremtiden blive mere vanskeligt for kommunerne at være fleksible overfor borgernes specifikke ønsker, erkender Tine Rostgaard.

- Derfor er det vigtigt, at politikerne prioriterer området og sikrer, at flere af de ansatte har en uddannelse - faglige kompetencer kan være med til at sikre, at køn og etnicitet ikke bliver en udfordring.

Så skal vi vel også til at tage hensyn til sprog og hudfarve. Min gamle mor så lidt forskrækket ud da der kom en meget "sort " mand og skulle bade hende. Da han så hendes ansigts udtryk gav han hånd og sagde" Bare rolig det smitter ikke af" Badet gik ok 😃 Facebook-kommentar

- Hvis fagligheden er på plads via uddannelsen, så vil det afhjælpe problemer i mødet med de ældre, mener Tine Rostgaard og påpeger at cirka 1/5 af dem, der arbejder i sektoren i dag, ikke har en omsorgsuddannelse.

- Flere uddannede, bedre løn og bedre arbejdsvilkår kan være med til at imødegå den utryghed og skepsis, der kan opstå hos nogle ældre, mener hun.

Jette Abildgaard fra FOA i Frederikshavn har en fast tro på, at man i de kommende år vil opprioritere området, så problemet ikke vokser i takt med at der bliver flere ældre, der skal tages hånd om.

- Der vil komme perioder, hvor man er presset, men politikerne bliver nødt til at investere i velfærd, det er for dyrt at lade være. Det gælder både pasning af ældre, syge og børnene, lyder det fra Jette Abildgaard.

Se flere kommentarer fra Facebook-debatten herunder:

Kønnet på den, der skal fx bade én, kan altså have stor betydning, for nogle mennesker. For nogen, er det en i forvejen ubehagelig og grænseoverskridende situation, som er meget intim - da man lader en anden røre ved sin nøgne krop. Pga min fortid, kunne jeg selv ikke på nogen måde forestille mig, at det ville foregå uden tårer, at blive badet af en mand. Uanset hvor rar og professionel denne mand så end var - for det er absolut intet personligt mod vedkommende. Det er derimod pga ting, der er sket i fortiden og som aldrig vil forlade min sjæl 100% ... Facebook-kommentar

Kan sagtens forstå at det er grænseoverskridende. Men tro mig det er det også for mange mænd. De har blot ikke muligheden for at vælge en mandlig hjælper, da der ikke er nok af dem i ældreplejen, til at dette vil være muligt Facebook-kommentar

Undskyld mig men hvad er forskellen på at være kvinde eller mand og modtage pleje 🤔mændene skal uden brok modtage pleje af kvindelige hjælper og har altid gjort det , men nu hvor der kommer flere og flere mænd i hjemmeplejen er der nogle som nægter at modtage hjælp af en mand 🤔hvor sørgeligt i ligestillingens navn Facebook-kommentar

Hvorfor skal man som ældre/syg acceptere alt, hvis man har brug for hjælp? Man er vel stadig et selvstændigt menneske med meninger/holdninger/følelser, uanset om man er mand eller kvinde. Hjemmehjælp kan ikke sammenlignes med f.eks ens læge. Læge vælger du selv og det er altid den samme. Facebook-kommentar

Efter 11 år i hjemmeplejen: Hvis man vil have hjælp, så må man tage imod det menneske som kommer for at hjælpe sig, uanset om det er bad, rengøring eller andet. For hvis vi skal tage hensyn til køn, så skal vi tage hensyn til hudfarve, tørklæde, briller … ja selv nogen ældre “klager” over hvis folk har fået farvet rødt hår eller sort - at det ser tosset ud. Jeg synes ikke det er rimeligt Facebook-kommentar

Nu er der jo mange måder man kan hjælpe en der er blufærdig med at komme i bad. Ex en kvinde kan beholde en undertrøje på så længe man hjælper med ben, hjælpe dem med at holde balancen så de selv kan vaske sig neden om. Et håndklæde over ben når der skal vaskes for oven. Så er de aldrig helt bare. Det har hjulpet mange jeg har hjulpet igennem de 25 år jeg har været inden for faget Facebook-kommentar