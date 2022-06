Bentes søn Oliver druknede i Limfjorden: - Det må ikke ske for flere

AALBORG/SKIBET:Olivers Have. Det kalder Bente Ibæk Lund det sted, hun tager til, når hun skal være nær sin søn.

Olivers Have ligger på Skibet Kirkegård lidt udenfor Vejle - og haven er et sted, hvor man kan sidde og kigge ud på, hvor han legede som barn. Bentes søn er Oliver Ibæk Lund.

Oliver lever ikke længere. Den 21-årige mand druknede natten til fredag 4. februar 2022, da han faldt i Limfjorden efter en bytur i Aalborg.

Oliver boede i en studielejlighed helt nede ved havnen. Når han kiggede ud ad sit vindue og til højre, kiggede han ned på fjorden.

- Studieboligerne ved havnen i Aalborg er fede, men..., begynder Bente Ilbæk Lund.

- Oliver sendte mig engang et billede, hvor man kunne se, hvor tåget det var nede ved Limfjorden, tæt ved hans lejlighed. Det var tåget, og man skulle vide, at der var vand. Man kunne ikke se det, fortæller hun.

Aalborg Havnefront, juni 2022. Foto: Claus Søndberg

Bente Ibæk Lund har bemærket, at mange på Facebook har skrevet, at de ikke forstår, hvorfor folk går så tæt på kanten ved havnen i Aalborg.

- Der er en sti langs noget af havnekanten - og det er også der, folk går. Oliver faldt i vandet et sted, hvor stien er. Og jeg synes, at vælger man at lave en sti så tæt ved vandet - så skal man sørge for, at ingen kan falde i, mener hun.

Mange har foreslået øget overvågning. Men overvågning kan ikke redde alle de mennesker, som dør ved drukneulykker ved danske havne. Oliver blev set på overvågningen.

- Overvågningen fra Limfjordsbroen viste en skikkelse, som faldt i vandet. Det passede med, at man på et andet kamera lige før da kunne se Oliver. Så det passede med, at det var ham, fortæller Bente Ibæk Lund.

- Hvis der havde været termiske kameraer der, hvor Oliver faldt i - så havde de alligevel ikke kunnet redde ham, for han ville havde været død, da hjælpen kom frem. Jeg ved fra politiet, at han ikke kom op til overfladen, efter han faldt i.

Oliver faldt i vandet cirka en halv meter fra en redningsstige.

- Men den kunne heller ikke have reddet ham. Det var koldt. Meget koldt. Han havde en uldjakke på, og strømmen i Limfjorden er stærk, siger hans mor, der understreger, at både overvågning, termiske kameraer og redningsstiger er vigtige - men at der også skal fokus på forebyggelse.

Drukneulykker i danske havne Ifølge Statens Institut for Folkesundhed og Trygfonden døde 102 mennesker i 2020 af drukning - og af dem skete 10 dødsulykker ved en havn. Den nyeste rapport indeholder tal til og med 2020, da indhentningen af dødsattester tager tid og først er afsluttet ca. et år efter slutningen af et kalenderår. VIS MERE

Håbede han selv ville ringe

Bente Ibæk Lunds stemme er fattet, når hun fortæller om sin ældste søn. Men smerten og sorgen er ubeskrivelig stor - og det er svært at være i. Hun er fortsat sygemeldt.

- Der sker åbenbart et eller andet i hjernen. Koncentrationen og det at kunne huske ting, det kan godt nok være svært, konstaterer hun.

Olivers mor, Bente Ibæk Lund. Privatfoto

I den tid, der gik fra Oliver forsvandt, og indtil han blev fundet i vandet ved Aalborg Portland 14. april, var hans mor under stærkt pres og konstant stress.

- Jeg gik jo hele tiden og ventede på, hvornår politiet ville ringe og sige, at de havde fundet ham. Jeg var hele tiden parat. Håbet var selvfølgelig, at han selv ville ringe, men det skete jo ikke.

I den uge, hvor hun og familien selv var med til at lede efter Oliver, boede Bente og hendes kæreste i hans studiebolig tæt ved havnefronten.

- Oliver havde lige noget opvask, som jeg vaskede op. Jeg overvejede, om jeg skulle tage hans vasketøj med hjem, så jeg kunne vaske det for ham. Altså... selvom jeg godt vidste, hvad der var sket, gjorde jeg sådan nogle ting. Jeg har også alle hans ting endnu, siger hun.

Allerede onsdagen efter at Oliver forsvandt om fredagen, fik Bente besked på, at man betragtede Oliver som omkommet.

Olivers bror Christoffer (tv.) fyldte 20 år, 10 dage efter Oliver forsvandt. De to brødre var aldersmæssigt pseudotvillinger - og var tæt forbundne. Privatfoto

Havnen i Aalborg er flot - men farlig

Bente Ibæk Lund har valgt at sætte fokus på den manglende sikkerhed, der efter hendes og mange andres opfattelse er i såvel Aalborg som mange andre danske havne.

Oliver er ikke den første, der er druknet ved en dansk havn. Han bliver måske heller ikke den sidste, men står det til hans mor, skal hans eftermæle være kampen for bedre sikkerhed.

- Før i tiden, når jeg kom til en havn, så kiggede jeg på, hvor fantastisk flot, der var - udsigten, og hvor man kunne sidde. Nu har jeg fået andre briller på. Det kan se farligt ud, og det kan gå galt. Det kan jeg godt tænke mig, at andre også ser. Aalborg Havn er et utroligt flot sted, men man skal også være opmærksom på, at der er steder, det kan være farligt, siger hun.

Bente står imellem sin kæreste Nicklas og Oliver, som på den anden side har sin far Mikkel og hans kone Prem. Fotoet er fra, da Oliver blev student. Senere rejste han til Aalborg for at læse på Aalborg Universitet. Privatfoto

Bente har været rundt og kigge på andre havne.

- Min påstand er, at arkitekturen er skabt ud fra, at det skal se godt ud. Der er ikke tænkt på sikkerhed. Der bør være nogle krav og en lov, når man laver byggeri ved havnene. Hvis man vælger at bygge som i Aalborg, tror jeg ikke, man lader være, hvis man får at vide, at man også skal lave havnesikkerhed, mener Bente Ibæk Lund.

Hun har netop været indbudt til og deltaget i en konference om sikkerhed på de danske havne. Konferencen var arrangeret af transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen (S) og Danske Havne.

- Det kom frem, at Trine Bramsen vil sørge for, at der bliver sat et arbejde i gang med området. Der kom mange forslag fra alle deltagerne til, hvad der kan gøres. Jeg vil have, at der kommer fokus på forebyggelse. Og så vil jeg gerne have, at der kommer eksperter på. Der har været meget snak om, at der skal sættes pissoirer op, fordi mange falder i vandet, når de skal tisse. Men det er faktisk ganske få procent, der er tale om. Det er fint med pissoirer til dem - men der er også alle de andre, siger Bente Ibæk Lund.

Derfor er hendes mål, at det lovmæssigt bliver et krav med bedre sikkerhed på danske havne, og at der kommer mere fokus på at forebygge.