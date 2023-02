Beredskab klar, hvis strømmen forsvinder - det kan du selv gøre

NORDJYLLAND:Stormen Otto ventes at rase i store dele af Nordjylland fra midt på eftermiddagen fredag, og det kan ikke udelukkes, at den vil medføre strømafbrydelser.

Til gengæld er det sikkert, at netselskabet N1 har kørt det helt store beredskab i stilling, så flere medarbejdere er klar til at sætte ind, hvis og når strømmen forsvinder. Det forsikrer Henning Kjærgaard, som er direktør for Kunder og Drift. N1 ejer selve elnettet, der forsyner dig med strøm.

- Vi startede allerede onsdag, da varslet kom første gang. Vi har et kontrolrum, hvor vi overvåger driften og holder øje med vejrvarsler. Når der så varsles storm og vindstød af orkanstyrke, sætter vi et særligt beredskab i gang. Så onsdag begyndte vi med at følge situationen, og torsdag satte vi gang i aktiviteter, så vi er klar til at arbejde med og mod stormen, fortæller Henning Kjærgaard.

Netselskabet har altid et beredskab til at tage sig af strømafbrydelser i hverdagen. Men det er i dén grad blevet forstærket, så Otto næppe vil føle sig velkommen i Nordjylland:

- Hvis vi bruger håndboldterminologi, kan man sige, at vi kan forstærke med en A-kæde, men vi har også udvidet med både en B- og en C-kæde denne gang på beredskabsdelen. Og den normale drift er også udvidet med et ekstra beredskabshold i tilfælde af, at fejlretninger af almindelige udfald tager længere tid, fortæller Henning Kjærgaard.

Ud over forstærkninger er det tunge materiel kørt i stilling:

- Hvis der kommer strømafbrydelser, har vi mulighed for at sætte generatorer på og få strømmen tilbage lokalt, mens der arbejdes på at genoprette nettet. Vi har nu vurderet, om de står klar de rigtige steder geografisk og i forhold til, hvor det vil være mest kritisk. Og så har vi sikret, at der er diesel på, og at de i det hele taget er klar, oplyser N1's ansvarlige for driften.

Alle forberedelser til trods kan intet netselskab forhindre strømafbrydelser eller forudsige, hvor de vil forekomme.

- Men vi kan forberede os så meget, at de vil vare så kort tid som muligt, forsikrer Henning Kjærgaard.

Han ser en risiko for, at den største udfordring bliver fremkommelighed på vejene. Altså hvis der eksempelvis vælter træer, som spærre veje, så mandskabet må ud på alternative ruter for at finde frem til steder, hvor strømmen er blevet afbrudt.

Siden orkan i 1999 er mange luftledninger - altså dem, der hænger mellem el-master - blevet lagt i jorden i N1's dækningsområde. Det er en stor fordel nu, hvor der er risiko for, at træer vælter og tager ledninger med sig i faldet.

- Der er meget lidt tilbage. Vi har løbende investeret i at få dem lagt i jorden. Men især i det nordvestlige Himmerland, omkring Løgstør, er der stadig en del, fortæller Henning Kjærgaard.

De store højspændingsmaster vurderes ikke at blive ramt.

- De helt store master - altså 60 kilovolt, som vi har - er knap så udsatte. De er vores motorveje, når vi taler strøm, og de er godt dækket af, så træer ikke kan vælte ind i dem, forsikrer direktøren.

Med andre ord: N1 er klar til at tage imod Otto. Og så kan nordjyderne også selv gøre noget - altså ud over at sikre genstande, så de ikke flyver afsted:

- Det er vigtigt, at kunderne selv forbereder sig en smule. Blandt andet ved at have batterier (til eksempelvis en lommelygte eller en radio, red.) og strøm på mobiltelefonen. Skulle man opleve, at strømmen går, kan man lige kigge ud og se, om gadelyset eller lyset hos naboen også er slukket, eller om det kun er hos en selv. Derefter kan man følge med på vores hjemmeside, N1.dk, og følge myndighedernes anbefalinger. Et andet råd er at holde køleskabet og fryseren lukket mest muligt, så tingene holdes inde i kulden mest muligt, anbefaler N1-direktøren.

På netselskabets hjemmeside sørger kontrolrummet for løbende at opdatere med netfejl, så her kan man holde sig orienteret om netfejl og strømafbrydelser. Og så kan man trøste sig med, at både A-, B- og C-kæden er i aktion for at få strømmen tilbage.