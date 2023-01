Beredskab klar til at indkalde ekstra mandskab - hvis vejrudsigten holder

NORDJYLLAND:Nytårsnat var rekordvarm, men nu forudser prognoserne, at de kommende dage bliver kolde og yderst våde.

Der er udsendt varsel om voldsomt vejr i form af kraftig regn og senere på ugen er der varsel om en mulig snestorm med knædybt snedække, fygende snemasser og en temperatur, der falder til under frysepunktet.

Selv om det lyder voldsomt, tager man det indtil videre roligt ved beredskabet.

Hos Nordjyllands Beredskab - der dækker beredskabet i de 11 nordjyske kommuner - følger man dog situationen tæt, fortæller Diana Sørensen, der er direktør.

- Lige nu afventer vi en opdateret udsigt fra DMI, der udsendes onsdag middag. Herefter vil vi overveje om det kan blive nødvendigt at forhøje beredskabet, siger hun.

Direktør i Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, følger lige nu situationen - og vejrmeldingerne fra DMI - tæt, for at vurdere om udsigten til kraftig regn betyder, at flere folk skal kaldes på arbejde i løbet af ugen. Arkivfoto

I forbindelse med kraftig eller langvarig regn, vil opgaverne være at holde viadukter og lignende steder fri for vand.

Nordjyllands Beredskab har pumpekapacitet og sandsække liggende og har mobilt indkvarteringsudstyr, så folk, der bliver fanget i snestorm, kan tilbydes overnatning.

- Det står klar, men det skal ud, der hvor der bliver brug for det, og det er sådan noget, vi begynder med at tænke over, hvis vejrprognoserne bliver ved med at se ud som nu.

- Det er hele tiden en balancegang om at have folk nok, men heller ikke have for mange, hvis der ikke sker noget, siger Diana Sørensen.

Hos Nordjyllands Politi er der også tale om en indtil nu behersket reaktion.

- Det hele er jo fortsat ret usikkert. Men vi følger selvfølgelig DMIs varsler tæt. Lige nu lugter det mest af regn. Så er spørgsmålet jo om vi også får lidt sne, og så reagerer vi naturligvis, lyder det fra vagtchef Thomas Ottesen.

Forventer ikke assistance

Hos Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted har man indtil videre ikke fortaget sig noget i forhold til det varslede regnvejr og den mulige snestorm senere på ugen.

- Vi er i dagligt beredskab, og det betyder, at vi har værnepligtige og befalingsmænd, der med kort varsel kan rykke ud, hvis der bliver behov for det, siger Morten Madsen, der er vagthavende chef ved Beredskabsstyrelsen i Thisted.

- Vi følger situationen, men lige nu forventer vi ikke, at der bliver behov for vores assistance, tilføjer han.

Beredskabsstyrelsen Nordjylland bliver typisk tilkaldt, når det kommunale beredskab - Nordjyllands Beredskab - beder om assistance.

Det er ofte i forbindelse med stormflod og forhøjet vandstand i Limfjorden, at Beredskabsstyrelsen træder til for at hjælpe med at pumpe vand væk fra oversvømmede havne.

Det er primært ved stormflod og forhøjet vandstand i Limfjorden, at Beredskabsstyrelsen i Nordjylland bliver bedt om assistance. Derfor forventer beredskabet i Thisted ikke, at komme i arbejde i forbindelse med eventuel kraftigt og langvarig regn. Arkivfoto: Jan Pedersen

Morten Madsen opfordrer dog til, at man holder øje med Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Der er nemlig en række ting, man selv kan gøre i forbindelse med skybrud eller kraftig regn i længere tid.

Det er blandt andet at lukke af og dække til ved bygninger, være klar med sandsække og lignende og lede vandet væk. Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede og grav eventuelt render rundt om huset. Hold ind til siden, hvis du er bilist og bliver fanget i et skybrud og udgå kontakt med opstigende kloakvand, der kan være sundhedsskadeligt.