Big money til Big Band

AALBORG:I det store finanslovsbillede er en million kroner ikke en masse, men for Nordkraft Big Band er det et anseligt beløb - og det er lige præcis det beløb, som bandet har fået bevilliget som et ekstra beløb over den finanslov, regeringen har fremlagt mandag.

- Nordkraft Big Band har en vigtig rolle i hele region Nordjyllands udbud af musik og kultur. Det vil vi rigtig gerne støtte op om, så vi fremtiden også kan nyde musikken i det nordjyske.

- Vi har derfor stor tiltro til at Nordkraft Big Band kan arbejde videre med deres stærke vision igennem aktiviteter samt bidrage til at udvikle nye ideer og tiltrække de rette kompetencer i fremtiden, siger Mohammad Rona fra Moderaterne i en pressemeddelelse.

Ronas nordjyske kollega i Folketinget, Preben Bang Henriksen, glæder sig over, at Nordkraft Big Band har fået pengene, men understreget, at kampen for en mere rimelig fordeling af statens kulturmidler ikke er slut, fordi en million kroner er landet i Aalborg:

- Et langt sejt træk giver nu resultat. Vi er mange nordjyske politikere, der har arbejdet for at få støtte til Nordkraft Big Band. Jeg håber i den grad at tilsagnet også bliver startskuddet til generelt at se på den vanvittige geografiske skæve kulturstøtte. At Skagens Museum modtager 5 procent af den støtte, der går til Arken, taler for sig selv. Så det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, siger Bang Henriksen.