Bil i høj fart brød i brand på motorvejen

NORDJYLLAND:Bilister kørte mandag eftermiddag hjem til et voldsomt syn af en brændende bil på motorvejen.

Det lidt efter klokken 14 - inden myldretiden for alvor satte ind.

Flammerne begyndte at smyge sig om bilen, da den var i høj fart på motorvejen. Alligevel lykkedes ejeren at køre ind i nødsporet og komme ud af bilen, før flammerne for alvor åd bilen.

2 Foto: Peter Mejlvang Larsen

Bilen står endnu i nødsporet syd for afkørsel 7 i nordgående retning.

Ingen andre biler blev involveret i ulykken og kørte uforstyrret forbi det hede nødspor.