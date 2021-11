Bil slingrede og kørte i modsatte bane: 24-årig stoppet med tårnhøj promille

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

- Hastighedsoverskridelse på over 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.

- Kørsel med 200 km/t eller mere.

- Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Desuden er det vanvidskørsel, hvis man:

- Kører særligt hensynsløst. For eksempel hvis man i tæt trafik flere gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej

- Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. For eksempel hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

Kilde: FDM