Biler kørt sammen i Aalborg: To kørt på skadestuen

AALBORG:To biler kørte tirsdag aften sammen i krydset ved Samsøgade og Østre Allé i Aalborg.

Der er to tilskadekomne, der er kørt til tjek på skadestuen - den ene med læsioner i ansigtet.

Nordjyllands Beredskab har været til stede for at skære en af de tilskadekomne ud samt rydde op efter uheldet.

- Det er ikke til at sige, hvordan uheldet præcist er sket. De to biler holdt meget abnormt i krydset, da vi kom, siger Søren Korsgaard, der er vagthavende indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- De to biler har ramt hinanden på fronten, så det er nærmest lidt frontalt. Om den ene er kommet fra en af siderne er ikke til at afgøre, så det bliver op til politiet at finde ud af, siger han.

Nordjyllands Beredskab fik opkaldet klokken 22.35.

Det har ikke været muligt at få fat på Nordjyllands Politi for at høre nærmere om de tilskadekomnes tilstand.