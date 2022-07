Bilist nappet med kæmpepromille: Bil konfiskeret

HOBRO:Onsdag lige efter midnat kørte en patrulje fra Nordjyllands Politi på Majsmarken i Hobro.

Her bemærkede betjentene en personbil, der kørte i nordlig retning ad Majsmarken - og kørslen virkede så usikker, at køretøjet blev standset, og der blev lavet en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Køretøjet blev skønnet i lovlig og forsvarlig stand.

Men det kunne betjentene så bare ikke sige om bilens mandlige fører.

- Han fremstod beruset og ved to udåndingsprøver viste promillen sig at være højere end 2,2. To udåndingsprøver med så høj promille betød, at hans køretøj blev konfiskeret, fremgår det af døgnrapporten.

Føreren blev anholdt på stedet, og der blev udtaget en blodprøve, der senere vil vise den præcise promille.

Promillen bliver så udgangspunktet for den straf, bilisten på et senere tidspunkt vil modtage.