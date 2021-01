Bilist ramte sort is - og ramte anden bil på motorvejen

HJALLERUP: To kvinder fra Frederikshavn-området var mandag aften involveret i et mindre trafikuheld på motorvej E45 i nordgående retning.

Omkring klokken 18.10 kom en 60-årig kvinde kørende i det venstre spor på motorvejen cirka 200 meter nord for tilkørslen fra Hjallerup. Her ramte hun formentlig noget sort is, så bilen kom i slinger og kurede ud i højre vognbane. Den ramte en bil, der ført kørt af en 53-årig kvinde.

Heldigvis slap begge kvinder fra uheldet uden skader, mens bilerne fik en del skrammer.

De nordjyske bilister har mandag været plaget af snebyger, isslag og dårlig sigtbarhed. Det giver normalt masser af arbejde hos politiet og redningsmandskabet, men mandag har det været forholdsvis roligt, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

- Det ser ud til, at folk kører efter forholdene og er ekstra opmærksomme, siger han.

Politiet var tidligere mandag ude til et andet trafikuheld, hvor en bilist blev påkørt bagfra på Bredgade i Brønderslev. Her skete er også kun skader på bilerne.

- Det er vigtigt at holde god afstand. Vejene kan se fornuftige ud, men man kan ikke se sort is, og rammer man det, så kan det pludselig gå galt, siger vagtchefen.