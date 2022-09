Bilister dytter og skælder ud på skolepatruljer

NORDJYLLAND:Travle morgenbilister være farlige for børn på vej til skole.

Derfor deltager elever landet over i skolepatruljer, som skal hjælpe med til, at skolebørn kommer sikkert over veje ved skolerne. Men det er bestemt ikke alle trafikanter, der er begejstrede for skolepatruljerne.

Det har Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring konstateret ved at spørge 2.085 elever.

Hver fjerde skolepatruljeelev i undersøgelsen svarer, at de er blevet skældt ud, og næsten hver tredje svarer, at bilister har dyttet. Alligevel er langt hovedparten af skolepatrulje-eleverne både glade for og trygge ved at stå skolepatrulje.

- Enormt seje

- Skolepatrulje-eleverne er enormt seje, for de yder en stor indsats for trygheden på skolevejen. Desværre oplever de ind i mellem utålmodige trafikanters kommentarer eller manglende efterlevelse af deres anvisninger, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

Der er angiveligt forskel på, hvor i landet bilisterne er mest hidsige. I Region Hovedstaden har hver tredje skolepatruljeelev oplevet, at bilister dyttede eller råbte og skældte ud på dem.

Værst i hovedstaden

Det har skolepatruljer i Nordjyllands også oplevet, men dog i mindre omgang. Hver fjerde nordjyske skolepatruljeelev, som har svaret i undersøgelsen, har oplevet bilister, som dyttede. Mens hver femte er blevet skældt ud af trafikanter.

Elever, som står skolepatrulje, får ingen betaling. De gør det frivilligt og får en følelse af at de har hjulpet andre skolebørn i trafikken. Mange af dem svarer også, at de er blevet mere ansvarsbevidste, at de er blevet bedre til at passe på sig selv i trafikken, og at de har lært andre elever bedre at kende, viser undersøgelsen.

Det fortjener de ikke

Trods sure og dyttende bilister får de fleste elever altså positive oplevelser ud af at deltage i skolepatruljer.

Fra på mandag 5. september starter Rådet for Sikker Trafik kampagnen "Pas godt på skolepatruljen".

Kampagnen vil prøve at få bilister, cyklister og gående til at finde lidt mere overskud frem og opføre sig pænt. Ingen skolepatruljer fortjener at få en dårlig oplevelse, mens de udfører deres frivillige arbejde, understreger Rådet for Sikker Trafik.