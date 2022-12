Bilister skøjter rundt: Nu advarer vagtchefer

NORDJYLLAND:Et særligt vejrfænomen har søndag formiddag skabt travlhed hos politiet overalt i Region Nordjylland, hvor vagtcheferne hos såvel Nordjyllands Politi som Midt- og Vestjyllands Politi melder om stribevis af færdselsuheld.

- Det er vel det, man kalder sort is, lyder det fra vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi.

Efter flere dage med hård frost er situationen søndag den, at temperaturen de fleste steder i Nordjylland er krøbet over frysepunktet. Dermed smelter sne og skyller mange steder ind over kørebanen, hvor smeltevandet skyller saltet af vejene. Samtidig er kørebanerne fortsat bundfrosne, og så er der risiko for spejlglat føre for bilisterne.

Heldigvis har der hovedsageligt været tale om materiel skade. Nordjyllands Politi har været ude til to uheld ved Hobro samt et enkelt solouheld på E45, mens en mandlig bilist måtte en tur på sygehuset til tjek efter et solouheld på Oddesundvej nær Hurup i Thy, hvor hans bil skred af vejen og havnede i grøften.

Det oplyser vagtchef Jan Nørrum.

Hos DMI lyder vejrmeldingen for de kommende timer i Nordjylland på fortsat tøvejr med enkelte regn- eller sludbyger og temperaturer mellem 1 og 5 graders varme.

I aften- og nattetimerne vil temperaturen ligge og vippe omkring frysepunktet med temperaturer mellem 3 graders frost og 1 grads varme.