Denne forglemmelse hos bilister er farlig

Alt for mange danskere oplever jævnligt, at biler kører rundt i mørket uden at have tændt lyset, ikke mindst baglygterne.

I en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for forsikringsselskabet Gjensidige, svarer hver fjerde, at de hver uge ser en medbilist, som har glemt at tænde lyset efter mørkets frembrud.

Hver ottende svarer endda, at det sker dagligt.

- Helt generelt er det forebyggende for uheld, at man har de lovpligtige lys tændt, når mørket er faldet på, og desuden risikerer man en bøde på 1000 kroner. Selvom manglende lys kan skyldes fejl eller forglemmelser, er det ekstremt vigtigt, at man som bilist er sit ansvar voksent og sørger for, at man har det lovpligtige kørelys tændt, siger Henrik Sagild, som er skadedirektør i Gjensidige

Der er så farligt på landet

Undersøgelsen viser også, at det især er i landdistrikterne, at problemet er stort. Hver tredje person, der bor i et landdistrikt, svarer, at de ugentligt oplever biler uden lys på, mens knapt hver sjette oplever det dagligt. Og manglende lys kan have endnu større konsekvenser i områder, hvor vejbelysningen i forvejen er mindre god.

- Selvom man måske mener, at man har et godt kendskab til de ruter, man kører, ændrer det ikke på lygternes vigtighed i vintermørket. Derudover kan man som bilist, der oplever biler uden lys, også forsøge at hjælpe med at gøre opmærksom på problemet, siger Henrik Sagild.

Hvis man møder en bil uden lys på, anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at man blinker to gange med det lange lys. Brugen af det lange lys er nemlig tilladt, når det man bruger det for at forebygge eller afværge fare.