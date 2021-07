Billetpriser presses: Så billigt kan du flyve fra Aalborg til Mallorca

NORDJYLLAND:Coronakrisen volder stadig flybranchen kvaler, for selv om der er kommet gang i flytrafikken igen, er langtfra alle sæder i flyene fyldt op.

Det betyder, at man kan være heldig at finde gode tilbud på flybilletter fra Aalborg Lufthavn til kendte feriedestinationer - for eksempel Mallorca og Rom.

Men hvis du skal have fat i de helt billige flybilletter, skal du være fleksibel med rejsedatoer - og være klar til at skifte fly undervejs.

Et pristjek, Nordjyske foretog på prissammenligningssiden travelmarket.dk fredag eftermiddag, viste, at man kunne købe flybilletter fra Aalborg Lufthavn til Mallorca tur-retur til 635 kr. - med udrejse lørdag 7. august og hjemkomst natten til søndag 15. august.

Pristjek fredag eftermiddag. Flybillet fra Aalborg Lufthavn til Palma de Mallorca t/r til kun 635 kr.

Det var muligt at finde endnu billigere flybilletter fra Aalborg til Mallorca med Ryanair - helt ned til 321 kr. - men så skulle man skifte fly og lufthavn i England, og rejsetiden vil blive meget længere.

Vil du hellere flyve den italienske hovedstad Rom, kan det gøres for 690 kr., viste vores pristjek. Med afgang lørdag 7. august og hjemrejse lørdag 14. august. Men her skal man først flyve til København med DAT og vente knap fire timer, inden man flyver videre med Ryanair til lufthavnen Ciampino nær Rom.

Og hjemrejen bliver endnu længere - ni timer med flyskifte, heraf fem timers ventetid i London Stansted.

Pristjek fredag eftermiddag: Aalborg til Rom t/r for 690 kr. - med mellemlandinger og lang ventetid.

Ifølge direktør Ole Stouby fra travelmarket.dk er priserne på flybilletter faldet mærkbart den seneste tid, og faldet vil vare ved resten af året, forventer han.

Årsagen er, at udbuddet af flybilletter er større end efterspørgslen. Selv om der er kommet gang i flytrafikken igen, vælger mange fortsat at blive hjemme på grund af corona-situationen.

Det giver mulighed for at købe billige flybilletter til udlandet, men hvis man skal flyve fra Aalborg Lufthavn allerbilligst, må man altså regne med, at turen omfatter mellemlanding og flyskifte - for eksempel i København eller Amsterdam.

- Man skal også være fleksibel med både rejsedatoer og tidspunkter på dagen, siger Ole Stouby.