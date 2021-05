Billetter revet væk: Festival melder udsolgt

NIBE:Fredag klokken 10 blev billetterne til Lyden af Nibe sat til salg, og allerede inden middag kunne festivalen melde udsolgt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at mange ikke har fået billet, men omvendt har vi gjort 4000 mennesker rigtig glade, siger festivalleder Peter Møller Madsen, der glæder sig over den massive interesse.

- Da vi offentliggjorde programmet i onsdags, kunne vi mærke, at der skete en masse. Det viser bare, hvor meget kultur betyder, og hvor meget vi har manglet de her vitaminindsprøjtninger i vores hverdag. Derfor er jeg også ked af, at vi må skuffe en masse mennesker, men jeg håber selvfølgelig, at det lykkes for dem næste gang.

Arkivfoto: Andreas Falck

Lyden af Nibe træder i stedet for den sædvanlige udgave af Nibe Festival, som i år er aflyst for andet år i træk.

I alt 4000 har fået billet til arrangementet, som afholdes over fire dage - fra 1. til 4. juli - og byder på koncerter med blandt andre Medina, TV-2 og Christopher. Det hele foregår i et stort koncerttelt, der er opdelt i to sektioner med 500 stående publikummer i hver.

- Planen er, at det skal lugte af rigtig festivalstemning med god bevægelsesfrihed inden for de to sektioner, forklarer Peter Møller Madsen.

Lyden af Nibe løber af stablen på det grønne område foran spillestedet Støberiet. Illustration: Nibe Festival

Første koncert i to år

En af dem, der havde heldet med sig fredag formiddag, er 34-årige Jeanette Fryhstyck. Hun sad klar foran skærmen lidt i 10, og det samme gjorde to af hendes venner. De kom aldrig forrest i køen, men det gjorde Jeanette.

- Det var med krydsede fingre, men det lykkedes heldigvis. Vi er tre par, der skal afsted sammen, fortæller Jeanette Fryhstyck, der endte med at købe seks billetter til om torsdagen, hvor blandt andre Jung og TV-2 er på plakaten.

34-årige Jeanette Fryhstyck var en af de heldige, der fik billet til Lyden af Nibe. Privatfoto

Hun har ikke været til en koncert siden sommeren 2019, og derfor ser hun også meget frem til 1. juli.

- Det er en fed måde at være sammen med sine bedste venner. Man kan nyde sommervejret, musikken og stemningen sammen. Det er hyggen og de gode oplevelser, det handler om - og det foregår jo hele dagen.

- Og så kommer jeg selv fra området, så for mig er det også en mulighed for at hilse på gamle klassekammerater og andre bekendtskaber, siger Jeanette Fryhstyck, som er trofast deltager på Nibe Festival.

Næste år kan hun fejre sit 20-årsjubilæum.

Hvis man er en af dem, der ikke fik billet, kan man inden længe skrive sig på en venteliste, oplyser festivalen.