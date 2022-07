Billige rejser rundt i landet: Kombardo Expressen i nordjysk billetsamarbejde

NORDJYLLAND:Et nyt samarbejde mellem NT og Molslinjens buskoncept, Kombardo Expressen, åbner nu for fleksible og billige rejser til og fra hele Nordjylland. Eksempelvis kan nordjyderne komme hele vejen fra Skagen til København fra bare 144 kroner.

- I NT arbejder vi konsekvent på at øge mobiliteten for de 600.000 nordjyder. Samarbejdet med Kombardo Expressen er et godt supplement til vores øvrige mobilitetspartnere og endnu et skridt på rejsen til at arbejde mere kommercielt med den kollektive trafik, siger salgs- og kundechef hos NT, Mette Henriksen.

Samarbejdet giver alle rejsende med Kombardo Expressen mulighed for at købe en tillægsbillet til 35 kroner. Med den i hånden kan en gæst med Kombardo Expressen tage alle NT’s expresbusser og tog.

- Målet er jo at få flere i den kollektive trafik, og her viser Nordjylland vejen for, hvordan vores to forretninger kan kombineres til fordel for de rejsende, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Billetter kan købes fra i dag fredag den 8. juli klokken 10.00 på Kombardo Expressens hjemmeside og app. Forsøget med de nordjyske billetter løber resten af 2022.