Billigere el giver dyrere varme

Et fald i elprisen på 70 procent betyder, at fjernvarmen i Sindal bliver dyrere næste år. Sindal Varmeforsyning må fra nytår hæve varmeprisen med 22 procent for et standardhus på 130 kvm og et varmeforbrug på 18,1 MWh. Det betyder en merudgift på 256 kr. om måneden.

De faste afgifter på fjernvarmen stiger ikke, mens prisen for en MWh går fra 535 kr. til 705 kr.

- En vigtig del af vores økonomi er at sælge el fra flisværket, og når prisen på el falder, har vi langt færre indtægter. Samtidig er prisen på flis steget, og det samme er vores øvrige omkostninger, fortæller Sindal Varmeforsynings formand Jens Ole Jørgensen i en pressemeddelelse.

5 mio. liters termokande

Sindal Varmeforsyning arbejder løbende på at gøre sig mindre afhængig af uforudsigelige hop i energipriserne. Selskabet tog i september en ny akkumuleringstank i brug. Det er en kæmpe termokande, som udnytter udsving i elprisen. Er strømmen dyr, producerer flisværket ekstra meget varme og strøm. Overskydende varme ledes over i tanken, mens strømmen sælges til en god pris på markedet. Er strømmen billig, kører flisværket på lavt blus og fjernvarmen trækker på det varme vand i tanken.

Nye forbrugere i Astrup

Netop nu er Sindal Varmeforsyning ved at tilslutte nye forbrugere i Astrup.

- En prisstigning var ikke den start, vi gerne ville have haft i Astrup. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi i 2024 ikke opkræver det særlige bidrag på 2500 kr. pr. husstand til den nye transmissionsledning til Astrup. Det betyder, at prisstigningen bliver overkommelig, siger Jens Ole Jørgensen.

Formanden håber og tror, at varmeprisen bliver billigere de kommende år, men han udsteder ingen garantier.

- Vi budgetterer konservativt, og vi gør hvad vi kan for at holde prisen nede. Sikker forsyning til en lav pris er vores eneste formål. Men udviklingen i energipriserne kan vi ikke styre her fra Baggesvognsvej, konstaterer Jens Ole Jørgensen.