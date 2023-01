Billigst i hele landet: Her kan du blive husejer for 125.000 kroner

NORDJYLLAND:Mens der her i starten af 2023 verserer historier om, at priserne på huse er faldet med i gennemsnit omkring seks procent, så kan de to billigste huse, der er til salg lige nu nærmest ikke falde mere.

To af de tre billigste huse i Danmark lige nu er beliggende i Nordjylland, og de koster bare 125.000 kroner.

Normalt er et boligkøb for de fleste en af livets allerstørste udskrivninger, som ofte kræver et lån i banken eller en ualmindeligt velpolstret pengepung for at have råd.

Men det er altså langt fra nødvendigt, hvis du går på boligjagt blandt de allerbilligste huse på markedet lige nu.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I alt er tre villaer til salg for den forholdsvis beskedne sum af 125.000 kroner – og som altså gør dem til landets billigste. Udover de to i Nordjylland er et hus på Fyn også til salg for de blot 125.000 kroner.

I Nordjylland ligger et af de to billige huse på Plesnervej i Arentsminde. Her er der i landlige omgivelser mellem Limfjord og Vesterhav tale om et decideret håndværkertilbud.

Huset har 98 kvadratmeter, hvor der er påbegyndt en renovering, som en køber selv skal føre i mål - før det er muligt at flytte ind i den mere end 100 år gamle villa.

Se huset her



Det andet hus til de bare 125.000 kroner er beliggende på Mors - nærmere bestemt på Sejersvej, Sejerslev

Også her skal der en ordentlig omgang knofedt til. Den 86 kvadratmeter store villa kræver nemlig en gennemgribende renovering og blandt andet også en ny varmekilde.

Se huset her