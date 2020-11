Bind og tamponer bliver gratis i Skotland

Ved en afstemning i den skotske nationalforsamling i Edinburgh er det enstemmigt blevet vedtaget, at Skotland skal være det første land i verden med gratis menstruationsprodukter. Det rapporterer BBC.

Forslaget blev fremsat af Monica Lennon, som er sundhedsordfører for det skotske arbejderparti Labour.

Lennon kalder lovforslaget ”praktisk og progressivt”. Hun siger, at den store betydning ved at gøre sådanne produkter tilgængelige for alle er blevet understreget af coronaviruspandemien.

- Menstruationer stopper ikke på grund af pandemier, og arbejdet med at forbedre tilgængeligheden til helt essentielle tamponer og bind og produkter har aldrig været vigtigere, siger hun.

Den skotske regering skal i henhold til lovforslaget udvikle et landsdækkende program, som skal sikre gratis menstruationsprodukter til alle, som har brug for dem.

Også skoler, højskoler og universiteter må kunne tilbyde en række produkter gratis i henhold til lovforslaget.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, skriver på Twitter, at hun var ”stolt" af at stemme for det banebrydende forslag.

/ritzau/