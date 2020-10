Birgit Hansen med klimaappel til Christiansborg: - Vi står og tripper lidt som galopheste

FREDERIKSHAVN:Regeringen og resten af Folketinget skal til at sætte handling bag ordene, der blev sagt i forbindelse med Klimaloven fra i fjor. Det mener 139 forskere, politikere og erhvervsfolk, der har underskrevet en appel til Christiansborg, som efterspørger handling.

En af dem, der har appelleret er borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S).

- Vi mangler den overordnede koordinering af, hvordan vi i Danmark skal trække afsted på den her vigtige dagsorden. Det, mener jeg, skal komme fra Christiansborg, siger Birgit Hansen (S).

Appellen kommer i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens åbningstale til Folketinget tirsdag middag, og Dagbladet Information er initiativtager.

Klimaloven 2019 Et bredt flertal i Folketinget blev december 2019 enige om en klimalov. Her er punkterne - Klimaloven skal sikre, at Danmark reducere udledningen af drihusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. - Danmark bliver klimaneutralt i 2050. - Aftalen lægger op til, at der skal laves delmål. Det første skal fastsættes 2020. Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

- Vi er klar

I Frederikshavn Kommune er man allerede i gang med den grønne omstilling. Både erhvervet, den enkelte borger og kommunen har lavet tiltag, der skal medvirke til den mere klimavenlige strategi, siger Birgit Hansen (S).

Onsdag bliver det eksempelvis vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal skifte benzinbilerne ud med el- og brintbiler.

- Vi er klar. Vi står lidt og tripper som galopheste og venter bare på, at Christiansborg går foran, siger borgmester Birgit Hansen (S).

I Folketingets åbningstale lægger statsministeren op til, at der skal afsættes 2 mia. kr. årligt indtil 2025 til grøn omstilling.

Spændt og interesseret i forhandlinger

Birgit Hansen (S) er spændt på de kommende forhandlinger, der skal sætte gang i en grøn omstilling.

- Jeg er oprigtigt interesseret i det. Og jeg vil spændt kigge med, hvad der kommer af konkrete tiltag i de forhandlinger, siger hun.

Selvom Birgit Hansen (S) er medlem af regeringspartiet, så er appellen ikke kun henvendt til dem.

- Min appel siger jeg ligeså meget til Venstre, De Radikale og de andre partier, som jeg siger til mine egne. Men jeg skal jo ikke være ked af at sige "we are watching you", når det ikke er på en grim måde, men en interesseret måde, siger Birgit Hansen (S).

Hun efterspørger en national plan for eksempelvis, hvordan afgiften på el- og brintbiler skal være, samt en større forståelse for, hvad kommunerne skal bidrage med.