Birgits jul for fuld udblæsning: - Jeg synger så højt, at børnene skubber til mig

NORDJYLLAND:Julelys, sange, gaver, sne, shopping, and eller flæskesteg. Familiernes juletraditioner er forskellige - vi har forhørt os om, hvad en række kendte nordjyder sætter mest pris på i december. Frederikshavns borgmester. Birgit Hansen (S), fortæller om sine juletraditioner:

1. Julehygge - så kreativ er jeg ...

- Jeg kan se på de sociale medier, hvor kreativt folk udfolder sig i december, og jeg ville ønske, at jeg kunne. Men nej, alt hjemmelavet er no-go for mig. Jeg bager ikke, jeg kan ikke og jeg har ikke tid. Min veninde havde engang udfoldet sig med en fantastisk dekoration, fire bloklys, en slynget lyskæde og et par guldkugler - smukt og helt enkelt, troede jeg. Men da jeg forsøgte det samme, lignede det noget, en to-årig havde bikset sammen. Jeg må bare erkende, at jeg ikke besidder de evner, men vi har nogle faste ting, der skal frem hvert år:

- En fin adventsstage i træ, som jeg pynter med nisser, nogle store julenisser og det juletræ, min mand engang har kreeret til mig, af en masse små træpinde på kryds og tværs som vi hænger pynt på, indtil det rigtige grantræ kommer ind.

- Det bliver ikke til mange julefrokoster i år, de fleste har vi udsat til januar. Jeg føler mig lidt slidt, så der behøver ikke ske ret meget. Dels mistede jeg min mor for nylig, dels har valgkampen trukket tænder ud, så jeg har mest brug for at restituere i joggingtøj, når jeg har fri.

2. Juleshopping - udliciteret

- Jeg elsker at give gaver, men jeg er ikke så vild med at anskaffe dem. Derfor er det min datter, Amanda, der shopper løs, efter mine anvisninger - det er en fin fordeling, synes vi begge.

3. Snefald = masser af brok

- Når sneen vælter "jule-hyggeligt" ned, har jeg primært "borgmesterkasketten" på, for jeg ved hvor dyrt og besværligt det er for alle, og hvordan kommunens folk knokler ude på vejene.

- Det vælter ind med klager fra frustrerede borgere, der er utilfredse med snerydningen, så det er ærligt talt ikke særlig romantisk.

- Men da jeg var barn havde vi både sparkstøtting og trækælk, det elskede jeg, og vi trækker da også gerne i varmt tøj og går lange ture i snelandskabet. Men ja, det er mest til besvær - f.eks. i fredags hvor jeg skulle til møde i Aalborg med borgmester Thomas Kastrup-Larsen - der var så glat, at jeg måtte vende om og køre ind på en rasteplads, hvor vi i stedet klarede mødet over telefonen.

4. Juleaften - kirkegang og rom

- I år holder min mand og jeg jul hos min svigermor, sammen med vore voksne børn og min far. Om eftermiddagen er vi altid til gudstjeneste i Volstrup Kirke, hvor vi hører til. Vi benytter mest kirken til højtider og ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelser - altså efter den grundtvigianske tankegang (menneske først, kristen så), og det hviler vi godt i.

- Julemiddagen står på flæskesteg med det hele, og min svigermor lægger stor vægt på, at der "bliver taget godt fra" - helst fem stykker til hver, hvis vi kan klemme dem ned. Det lever især vores søn Mikkel godt op til.

- Når vi får risalamande er kirsebærsovsen suppleret med jordbærsovs. Efter dans om træet og de traditionelle samler, pakker vi gaver op, kun een af gangen. Uanset hvilken pakke, der bliver hentet frem under træet, er min standard-bemærkning "det er nok et par sko", selvom ungerne vender øjne. Gavehygge bliver fulgt af rå mængder af slik, konfekt, småkager - og gerne en lille rom.

Birgit Hansen Birgit Hansen, 54 år, socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn siden 2014. Gift med René Uldahl, bor i lejlighed ved havnen i Frederikshavn. Parret har børnene Mikkel, 25 år og Amanda, 27 år. VIS MERE

5. Julesange - for fuld blæs

- Jeg elsker simpelthen at synge, nok fordi jeg er flasket op med det, vi sang morgensang hver dag i Volstrup Skole, så jeg kan dem allesammen. Salmerne er en stor del af fornøjelsen ved at være i kirke, jeg synger meget højt og inderligt, også så højt at børnene indimellem skubber til mig ...

- Når vi går omkring træet er favoritterne er "Et barn er født i Betlehem" og "Dejlig er jorden". Da jeg var barn, var det "Højt fra træets grønne top", med alle sangens skønne detaljer og billeder, som jeg kunne se tydeligt for mig.

6. Ønske: Tolerance og rynkecreme

- På det større plan ønsker jeg, at vi får mere rummelighed, at debatten ikke bliver så polariseret. At vi dæmper den rå tone og den hårde retorik. Som nu med snerydningen, altså, gear nu lidt ned, og tænk på, at der er nogle der knokler for at løse det, og de kommer også til jeres vej.

- Jeg er nok selv blevet blødere, mindre skarp, med årene, Nu ønsker jeg mere godhed og rummelighed. Min far er over 90 år, og han kan ikke se en hundehvalp uden at få tårer i øjnene, der er jeg nok også på vej hen.

- Materielt er mit juleønske en vanvittigt dyr rynkecreme fra Lancôme, jeg kan nærmest ikke få mig til selv at købe den, og jeg aner ikke om den virker - men det føles skønt.

7. Julespoiler - en kort lunte

- Hvis folk har en kort lunte og stemningen er presset, når man er ude at handle, så er det virkelig nedslående. Nok også derfor, at jeg prøver at undgå juleindkøbene. Det er da tankevækkende, hvis det der skulle være hygge udvikler sig til at være så hektisk, at det bliver snubletråd for en smuk højtid, ja det er da helt skørt.

8. I coronaens skær - it ain't over yet

- Sidste år var det virkelig voldsomt, som coronaen indvirkede på vores liv, i dagtilbud, skoler, erhvervsliv og blandt ældre. Jeg følte meget med de ældre og svage, der ikke kunne få besøg af deres pårørende, det ser trods alt bedre ud i år, selvom vi også har aflyst mange julefrokoster og arrangementer.

- Jeg har fortsat telefonen tændt konstant, selv juleaften, for vi har en krisestab, der skal kunne agere lynhurtigt efter behov. It ain't over yet.

9. Juledage - restemad og grimt hår

- Engang var det helt normalt, at fylde alle juledagene ud med en næsten endeløs række af frokoster og komsammener. Nu er jeg mest tilhænger af at tøffe rundt i joggingtøj med grimt hår, spise rester og forsøge at slappe af med de allernærmeste.

- Jeg ser virkelig frem til at kunne lade roen sænke sig i juledagene, men det kræver så også at Birgit Hansen lægger computer og telefon til side, undtagen for akutte opkald.

- Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at være til stede og nærværende.

10. Den dejligste jul

- For mig er det en god jul, hvis vi omfavner og nyder dagene, som den dejlige højtid det er, med masser af traditioner, familietid og rolig hygge.

- Jeg behøver såmænd ikke at få gaver og jeg er ligeglad, om så flæskestegen brænder på, hvis bare vi er sammen og kan mærke hinanden. Ja, det er nok igen alderen, der flytter ens fokus, det kan jeg mærke. Men det føles godt.

