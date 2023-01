Blæsende søndag - men en del nordjyder går fri

NORDJYLLAND:Søndag bliver en blæsende dag i dele af Nordjylland. DMI har lørdag udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Det gælder for Thy, Mors og Vesthimmerland fra søndag klokken 9 og resten af dagen. Det helt store spørgsmål er, hvordan et lavtryk vil bevæge sig. For det skal ikke flytte sig meget, før resten af Nordjylland også får kraftig vind.

Seneste prognose for vindstød i morgen, søndag, skruer lidt op Vindstød af stormstyrke ventes mange steder pic.twitter.com/dQhK7HBJo4 — DMI (@dmidk) January 14, 2023

Lørdag formiddag udsendte DMI en animation af, hvordan blæsevejret ventes at udvikle sig. Den viser, at især Thy får en blæsende søndag morgen og formiddag, hvorefter vinden stilner af. Men sidst på eftermiddagen tager den til i styrke, og det ser ud til, at Mors og den vestlige del af Himmerland får stormende kuling og vindstød af stormstyrke. Det blæser også op i resten af Nordjylland og især Jammerbugten og den vestlige del af Vendsyssel. Det kan vare frem til midnat.

DMI holder løbende øje med situationen og opdaterer sit varsel efter behov. Det kan følges her.