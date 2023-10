Blæsevejr ødelægger tag på ungdomskollegie - tre lejligheder evakueret

Nordjyllands Politi er fredag aften rykket ud til PFA-Kollegiet på Lindholm Brygge i Nørresundby. Her har blæsevejret ødelagt en større del af taget på bygningen.

Samlet set er der tale om et område på omkring 75 meter, svarende til en tredjedel af bygningens tag, der har løsrevet sig, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup. Taget er lavet af tagpap, tilføjer han.

Vagtchefen fortæller, at der også står ting på taget, som er i fare for at løsne sig. Det gælder blandt andet et ventilationsanlæg.

Indtil videre er tre lejligheder blevet evakueret, og Hjemmeværnet er blevet tilkaldt for at spærre området af over natten frem til i morgen tidlig eller formiddag, hvor der kan arbejdes med at sikre taget i dagslys.

Udover de der er blevet evakueret, kan beboerne i bygningen forsat komme og gå fra den. Politiet beder andre nysgerrige om at holde afstand til bygningen, der er placeret ved Lindholm Strandpark i Nørresundby med udsigt til Limfjorden.

Fredag aften ved 21-tiden er skadeservice og Nordjyllands Politi fortsat på stedet.

- Det kommer vi til at være et stykke tid, oplyser vagtchefen.

PFA-Kollegiet rummer i alt 220 boliger, der huses af studerende.