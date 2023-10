Blæsevejr på vej: Flere færger aflyst

Hvis man planlægger at tage i byen fredag aften, vil det være en god idé at huske en jakke. Sådan lyder opfordringen fra DMI.

For fredagen ser ud til at blive endnu en blæsende dag, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke ind over det nordjyske.

Varslingen om kraftige vindstød har allerede fået konsekvenser for færgefarten, da Color Line har aflyst alle fredagens afgange mellem Danmark og Norge på nær én. Det er kun morgenfærgen kl. 07.30 fra Larvik til Hirtshals, der sejler, fremgår det af Color Lines hjemmeside.

Også for rederiet Fjord Line får det varslede blæsevejr konsekvenser for afgangene fredag.

- Vi fremrykker afgangen kl. 10 fra Hirtshals til Kristiansand til kl. 9 med vores cruiseskib. Også afgangen kl. 20 fra Hirtshals til Stavanger fremrykker vi en time til afgang kl. 19. Afgangen med vores katamaran kl. 17.30 fra Hirtshals til Kristiansand er aflyst, og der har vi tilbudt passagererne at ombooke deres billetter til en af vores større passagerfærger, oplyser koncernchef Brian Thorsted Hansen til Nordjyske.

Ifølge Stena Lines hjemmeside ser fredagens blæst ikke ud til at påvirke afgangene mellem Frederikshavn og Göteborg.

Ifølge DMI skyldes blæsevejret at et lavtryk fredag bevæger sig nord om Skotland til Sydnorge, og derved kommer det også forbi den nordlige del af Danmark.

Den kraftige blæst forventes at ramme Nordjylland sidst på eftermiddagen og have sluppet sit greb om landdelen igen i løbet af de tidlige morgentimer.

Dog ser det ud til at tørvejr både fredag aften og natten til lørdag.