Blæst gav kun få gener for bilister - men pas alligevel på

NORDJYLLAND: Trods blæsevejr med vindstød op til stormstyrke flere steder i Nordjylland er det kun få henvendelser, Nordjyllands Politi havde noteret onsdag morgen om trafikale gener.

I løbet af natten til onsdag kom der tre henvendelser, hvor det var nødvendigt at sende folk ud for at rydde veje for grene eller væltede træer. Ingen af stederne var der tale om større gener for trafikken, oplyste vagtchefen onsdag morgen.

Midt- og Vestjyllands Politi, der blandt andet dækker Mors og Thy, havde heller ikke fået meldinger om større gener for trafikken på grund af væltede træer. Generelt er det dog en god ide at passe på. Kør forsigtigt og kom gerne hjemmefra i god tid, hvis du skal ud i morgentrafikken onsdag, lyder rådet fra Vejdirektoratet.

Ifølge DMI vil det fortsat blæse onsdag morgen og formiddag med frisk vind til kuling fra nord og ved kysterne op til hård kuling. Aalborg, Læsø, Brønderslev, Frederikshavn, Rebild og Mariagerfjord kan fortsat opleve vindstød af stormstyrke frem til cirka klokken 8. Vinden aftager i løbet af dagen.

Færgetrafikken mellem det nordjyske og henholdsvis Norge og Sverige var tirsdag ramt af aflysninger. Men både Colorline og Fjordline meddelte på deres hjemmesider onsdag morgen, at der atter sejles som planlagt. Til gengæld måtte Læsøfærgen aflysene afgangene klokken 6 og 7.50.