Blindsmagning af rosé: Her er årets bedste OG billigste

AALBORG:Hele fem af de indsendte rosé-vine viste sig at have kvaliteter, vi ikke kunne undgå at nævne. Blandt andet meldte Hyggevin sig på banen med en type vin, der traditionelt deler vandene. Men lige præcis È Rosato til 150 kroner havde nogle kvaliteter, vi i blindsmagningen syntes var spændende, og derfor skal den nævnes, hvis man har lyst til at prøve noget andet end de traditionelt producerede vine.

Her er vores favoritter, da vi lavede blindsmagning af importørernes bedste til under 150 kroner.

Vinene er beskrevet ud fra deres bedste kvaliteter og bedømt på en skala fra (0-6)

3. MAN Rosé Hanekraai fra Vinshoppen - 85 kroner

MAN Rosé Hanekraai fra Vinshoppen - 85 kroner. Foto: Kim Dahl Hansen

Blindtestens tredjeplads går til en Sydafrikansk vin, der smager dejligt friskt og frugtigt med en masse noter af fersken, citrus og røde æbler. Duften skal lige op af glasset, men så møder vi også en let og elegant, rank og lækker rosé. Meget ligetil, simpelthen.

Karakter: 5

2. Areal fra Adelino - 89 kroner

Areal fra Adelino - 89 kroner. Foto: Kim Dahl Hansen

Andenpladsen går til en portugisisk vin fra importøren Adelino med noter af karamel, anis og jordbær. Den har en let prikkende fornemmelse på tungen, hvilket er forfriskende og livligt – der passer flot sammen med den let sødmefulde smag - men stadig med karakter og struktur. Den er også frugtig og saftig med en snert af bitterhed, der balanceres af den let mousserende mundfølelse. Et sjovt glas der gjorde os glade.

Karakter: 5

Testvinder

1 . Jas des Vignes fra Meny (også bedst til prisen) - 59,95 kroner

Jas des Vignes fra Meny (også bedst til prisen) - 59,95 kroner. Foto: Kim Dahl Hansen

Testvinderen er overraskende også testens billigste rosé. Vi duftede til masser af hvide blomster med nuancer af jordbær og hindbær. Vinens aromaer kommer flot op af glasset, den dufter meget – og godt. Dejlig frisk og frugtig med en blød og lækker mundfornemmelse. En vin man kan drikke mange glas af uden at trætte smagsløgene. Virkelig en dejlig sommervin.

Karakter: 6

Særpris: God til prisen. Floralba Pinot Grigio fra Holte Vinlager - 70 kroner

God til prisen. Floralba Pinot Grigio fra Holte Vinlager - 70 kroner. Foto: Kim Dahl Hansen

Denne vin fortjener en special mention, når nu vinderen tog begge vores klassiske kategorier. Men til en pris på 70 kroner er denne Floralba også værd at nævne. Den er god til det salte og har en god bred smagspalette og godt med syre.

Karakter: 4

Om blindtesten

Testen blev foretaget af sommelier på vinbaren D'Wine, Anne Dahl Christiansen (WSET3), og Nordjyskes madskribent Jakob Kanne Bjerregaard.

Alle vinene blev smagt blindt og bedømt, inden vi fik at vide, hvad der var i glasset. Det er derfor udelukkende vores egne subjektive præferencer, der ligger til grund for denne test. Ved uenighed har vi snakket os tilrette.

Alle vine er leveret kvit og frit af vinimportører med salgssted i Aalborg.