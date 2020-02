Bliv inspireret: Det kan du lave i vinterferien

AALBORG:Måske står du midt i din vinterferie, eller også så venter den lige om hjørnet i næste uge Men hvad skal DU lave?

Det spurgte vi nordjyderne om på de sociale medier, både på NORDJYSKEs Facebook-side og RadioNORDJYSKEs Facebook-side, og en masse gode input, idéer og råd er væltet ind i kommentarsporet.

Her kommet et lille uddrag af, hvad nordjyderne foreslår man kan lave - af store og små ting:

- En tur til Winter light festival i Blokhus, der er mere lys end nogensinde og masser af muligheder for leg og hygge samt god mad, skriver Jesper Runge Eschen Clausen.

- Jesperhus Camping med legeland og badeland . Der er et godt tilbud til campister, fortæller Aase Josefsen Sørensen.

- Troldemuseet på Gjøl, det har åbent 10-18 hver dag - et godt og gratis tilbud, skriver Søren Petersen.

- Der skal lades op til fastelavn ved at lave tøj, udstyr og fastelavnsris og sidst på ugen fastelavnsboller. Så skal vore museer besøges. Her vil ungerne elske at høre om alle de fine ting, der findes de steder, fortæller Harriet Pedersen.

- Besøge Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, er Maiken Lykke Larsens bud.

- Denne vinterferie skal mine børnebørn lære at spille 500, vi skal hygge med pandekager og planlægge konfirmation, skriver Bente Houtved Sindberg.

- En tur rundt om St. Øksø, fortæller Jette Stetter.

- Prop hele familien i bilen og kør ud til Lille Vildmosecentret, hvor I på onsdag den 19/2 fra kl. 13-15 kan komme med på en guidet tur i børnehøjde i mosen. Måske er vi heldige og ser en af områdets elge i fuld firspring, er Katrine Elton Baisgaards bud.

- Man kan tage i svømmehal, biograf med ungerne eller tage ud en tur i zoologisk have, skriver Michael Mousten.

- Her tager vi et par dage til Rønbjerg Feriecenter og nyder vandland og andre aktiviteter. Og så er der bare fri afbenyttelse af fridage for kids, fortæller Maria Emmer Johansen.

- Lave bål,sove I shelter, gå tur på stranden og i skoven,bage lækkerier til madpakken, spille brætspil, lave snobrød over bål, samle ting i naturen og lave figurer og billeder, tage på ravsafari. læse højt for hinanden, danse i nattøj, vinterbade, tage I Læsehesten og køb hyggelige Anders and blade og Jumbo bøger, bygge hule enten i skoven eller stuen, vær nærværende med hinanden, skriver Tanja Markussen.

- Mine piger og jeg skal: Se cirkus maskot i Aalborg Storcenter, shoppetur inde i Aalborg, svømmehal, hjemmebiograf/hjemlig hygge/brætspil/kvalitetstid/sove længe, fortæller Louise Nielsen.

- Indendørs loppemarked med masser af børnestande hele uge 8 hos Guld og Rod Brønderslev Mejlstedgade 9 9700 Brønderslev, informerer Kasper Olesen.

Du kan også komme med DIT bud på, hvad man kan lave i vinterferien, hvad enten det er gode bud på, hvad man kan lave med familien af kreative ting, begivenheder, små og store arrangementer, idéer til udflugter og oplevelser - intet er for stort eller småt - del dine input og gode idéer på NORDJYSKEs Facebook-side.