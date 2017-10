Bliv klogere på valget 21. november

NORDJYLLAND: Tirsdag 21. november kan 471.073 nordjyder sætte kryds ud for den person eller det parti, de gerne ser valgt ind i regionsrådet og en af de i alt 11 nordjyske kommunalbestyrelser.

For at gøre os alle sammen klogere på, hvad valget egentlig handler om, udkommer NORDJYSKE Stiftstidende søndag 29. oktober med et valgtillæg.

Her kan du blandt andet læse om, hvordan vi på NORDJYSKE Medier dækker valget. Du kan blive klogere på situationen i hver af de 11 kommuner, og så kan du lære mere om, hvordan selve valget foregår.