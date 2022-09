Bliv væk fra klinten: Politiet forlænger adgangsforbud

VUST:Midt- og Vestjyllands Politi har besluttet sig for at forlænge det adgangsforbud ved klinten ved Bulbjerg, der blev indført i marts i år efter et større skred fra klinten.

Skredet i marts i år kom efter en længere periode, hvor det vekslede mellem nattefrost og plusgrader om dagen, mens der samtidig faldt en del nedbør - vandet trængte ned i revner og sprækker i klinten, og når nattefrosten så satte ind, udvidede vandet sig og fik kalkstenen til at sprænges. Og styrte ned på stranden.

Efter skredet står de ramte dele af klinten med tydelige og skarptskårne brudflader, og derfor frygter myndighederne, at der kan ske flere skred på stedet.

Adgangsforbuddet er blevet forlænget indtil udgangen af oktober, men Midt- og Vestjyllands Politi kan vælge at forlænge det - eller for den sags skyld ophæve det før tid, hvis man skønner, at det er sikkert.

Adgangsforbuddet gælder på stranden mellem de to gule streger.