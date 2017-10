Blodpropper i hjernen: Her er symptomerne, du skal kende

NORDJYLLAND: Nordjyder er langsommere end andre til at reagere på symptomer på apopleksi, altså hjerneblødning eller blodprop i hjernen.

Det vil Region Nordjylland nu gøre noget ved, og derfor har regionen i samarbejde med Hjernesagen netop søsat en ny kampagne, der skal gøre nordjyderne bevidste om at reagere hurtigere.

- Jeg tror, mange venter med at ringe 112, fordi de lige vil se tiden an, fordi de ikke vil forstyrre sundhedsvæsenet unødigt eller fordi symptomerne ikke gør ondt. Det betyder, at mange kontakter praktiserende læge i stedet for at ringe 112, og det skal vi have gjort noget ved, siger specialeansvarlig overlæge på neurologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, Niels Svaneborg.

Budskabet er simpelt: Du skal ringe 112, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer:

Pludselig hængende mundvig

Pludselig lammelse i en arm eller et ben

Pludselig talebesvær

Apopleksi er meget alvorligt, men man kan slippe uden mén med den rette behandling. Det kræver dog, at behandlingen sættes i gang i tide. Går der en time fra symptomerne kommer til behandlingen igangsættes, vil en ud af tre slippe for mén. Er tiden fire og en halv time vil kun en ud af 14 slippe for mén. Går der længere tid, igangsættes behandlingen ikke, da den så vil være så omfattende, at den bliver til fare for patienten.

Se kampagnevideoen her:

