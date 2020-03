Blodrød onsdag for restauranterne: - Det bliver værre endnu

En ny medlemsundersøgelse fra HORESTA viser, at coronavirussens konsekvenser allerede har været enorme for Nordjyllands hoteller og restauranter.

Coronavirussen har haft store konsekvenser for Nordjyllands hoteller og restauranter. 66,7 pct. af virksomhederne svarer i en ny HORESTA-undersøgelse, at antallet af gæster eller bookinger er faldet med minimum 80 pct.

En af dem, der har det rigtig svært, er SanGiovanni i Aalborg, der har mistet alle indtægter en måned frem.

- Vores ordrebog på selskaber for marts og til medio april er tom. Vi regner også med, at den bliver ryddet for resten af april, nu da vi har et forbud, som formentlig bliver forlænget og dermed går det ud over blandt andet de konfirmationer, der skulle foregå efter påske, siger direktør Mikele Volpi.

HORESTA spurgte restauranterne: "Hvor meget er jeres omsætning/ordreindgang aktuelt reduceret med i forhold til det normale?" Svaret kan læses i grafikken herunder.

Også i Skagen har navnkundige Ruths Hotel oplevet en hård uge og lukker nu helt ned og sender personale og gæster hjem.

- Vi har sendt samtlige 40 medarbejdere hjem på ubestemt tid. De økonomiske konsekvenser er særdeles alvorlige, men et konkret overblik har vi ikke p.t., da vores bookingsituation er svær at overskue. Siden onsdag i sidste uge har vi fulgt det nøje time for time og tager situation dybt alvorligt, siger direktør Tom Boye.

For mange restauranter er foråret en af de bedste sæsoner på året, og på SanGiovanni plejer der at være op imod 3000 gæster per måned i både marts og april. Så det kræver al den hjælp, de kan få.

- Siden vi lukkede ned 12. marts, er der nul omsætning. Vi regner med at skulle bruge hjælpepakken til løn, da vi vil gøre alt for at fastholde vores fantastiske medarbejdere. Så ydeligere tiltag som direkte kompensation er nødvendigt da, løn samt faste omkostninger jo stadig kræver likviditet, siger Mikele Volpi.

Fyringer kommer

81,5 pct. af de nordjyske restaurant- og hotelvirksomheder fortæller i HORESTAs undersøgelse, at de allerede har afskediget medarbejdere, eller at de er i gang med at planlægge det.

- De fleste i branchen har set omsætningen falde drastisk, og situationen er meget alvorlig. Det koster tusindvis af arbejdspladser, også selvom vi med den nye lønkompensationsaftale vil være i stand til at redde nogen af dem. Det er den værste krise, erhvervet har oplevet, fortæller Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

Hun mener, at der er brug for yderligere økonomiske håndsrækninger til erhvervet.

- Regeringen har allerede taget en række initiativer for at hjælpe branchen, hvilket der skal lyde stor ros for. Men hotellerne og restauranterne har brug for yderligere kompensationsordninger fra politisk side. Ellers vil mange i sidste ende dreje nøglen om, siger HORESTA-direktøren.

HORESTA har blandt andet foreslået, at staten lejer de tomme hotelværelser.

På landsplan beskæftiger erhvervet normalt 120.000 på dette tidspunkt af året, men ud fra undersøgelsens estimerer HORESTA, at 15.000 allerede er blevet opsagt. Erhvervet står til et to cifret milliardtab i 2020 som direkte følge af Corona-situationen. Det endelige tabstal vil afhænge af, hvor hurtigt markedet retter sig igen.