Vognmænd fortsætter med en kør-langsom-aktion på motorvej

Vi opdaterer artiklen, når vi hører nyt i sagen...

NORDJYLLAND:Vognmænd fra Nordjylland fortsætter blokaden.

- Vi er seks lastbiler lige nu, siger en af dem, der fortsætter aktionen, Niels Christensen fra Aars.

I Støvring ved afkørsel nord og syd har flere vognmænd blokeret tilkørslerne fra morgenstunden, og har dermed fortsat blokaden fra i går.

- Det gør vi, fordi det er virkelig dumt ikke at fortsætte, når nu der skal være et møde i dag mellem DTL og regeringen. Det synes, jeg er helt forkert taktik, siger Niels Christensen fra Aars.

Der bliver tirsdag aktioneret i form af kør-langsomt aktion på blandt andet motorvej E45 - her mellem Støvring Syd og Haverslev. Foto: Henrik Bo

Blokaden af motorvejsvejsafkørslerne er kun kortvarig.

- Vi forlader afkørslerne lige om lidt, forklarer Niels Christensen.

Dermed er blokaden opløst, næsten inden den gik i gang.

Kører i kortege

Demonstrationen fortsætter dog. Lastbiler kører i kortege i en kør-langsom-aktion på motorvejen sydpå fra Støvring - med 50 kilometer i timen.

- Vi får eskorte af politiet, der følger os, forklarer Niels Christensen.

Han oplyser, at der er seks lastbiler med i aktionen.

De fleste nordjyske vognmænd har nemlig bebudet, at de i dag ikke vil blokere tilkørslerne, fordi de nu afventer mødet mellem DTL og regeringen.

Blokerer i Trekantsområdet

Men flere andre steder i landet er blokaderne i gang, fortæller en af chaufførerne Markus Grøn.

- Vi fortsætter i Trekantsområdet, på Sjælland, Fyn og i København. Og så i Støvring, fortæller han.

Foreløbige tal fra politiet mandag eftermiddag viste, at ordensmagten på landsplan havde rejst over 50 sigtelser og givet over 100 påbud.

Enkelte vognmænd fortsætter protesterne med politiet til stede. Foto: Henrik Bo

Det var især i Østjylland, Sydøstjylland og i København.

Her blev der rejst henholdsvis 26, 10 og otte sigtelser, fremgår det af en opgørelse fra Rigspolitiet.

Vognmændenes aktion kommer, fordi de er vrede over en kommende km-afgift, der bliver lagt på hver kørt kilometer fra 2025.

De små bliver ramt

- Det er jo de små vognmandsforretninger, der bliver hårdt ramt af sådan en afgift. Hvordan skal vi få den kapacitet til at administrere det her. For hver kunde skal vi nu aflevere et km-regnskab, og det kan så lille en forretning jo ikke klare, siger Niels Christensen.

Branchen har stillet forslag om en anden version af km-afgiften, som kommer for at tvinge vognmænd til at investere i el-lastbiler.

Hvor er ladestanderne?

Men de kan ikke klare de store mængder af gods, man skal tanke el langt oftere og så findes hverken biler eller ladestandere i den størrelsesorden ikke endnu, lyder kritikken fra branchen.

Lovforslaget vedtages endeligt i Folketinget 1. juni, men i dag har regeringen budt brancheorganisationen DTL til møde efter gårsdagens blokader.

Vognmændene venter nu på et muligt gennembrud til en forhandling om, hvordan en afgift kan skrues sammen.

Vognmænd aktionerer også tirsdag