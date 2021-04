Bo Zinck er ved at skabe et mirakel med Jammerbugt FC - i klubben kalder de ham Gud

Assistenttræneren sætter gang i en øvelse. Snart efter løber et par og tyve unge mænd i fastlagte mønstre og afleverer bolden knaldhårdt til hinanden. Intensiteten er høj og kontrasten stor til den høje mand, der står med armene over kors og ser på. Han går rundt mellem de forskellige grupper, opfordrer spillerne til at holde tempoet og “sætte lyd på”. Selv kommenterer han anerkendende, når boldøvelsen kører særligt godt. Imens går solen ned over det for en gang skyld vindstille idrætsanlæg ved Jetsmark Idrætscenter.

- Det er et frirum. Det er dejligt. Vi har efterhånden kendt hinanden i lang tid, og jeg nyder, at de arbejder dedikeret og hårdt.

Nogen vil bare snakke fodbold