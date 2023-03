Bøderegn til bilister på Hobrovej med tung speederfod

AALBORG:En regn af bøder fra den Automatiske Trafik Kontrol er på vej til bilister, der har kørt med alt for tung speederfod mandag på Hobrovej i Aalborg.

Nordjyllands Politi har netop meldt ud på Twitter, at der er blitzet hele 342 bilister ved kontrollen, og af dem har de 27 kørt så hurtigt, at de kan se frem til et klip i kørekortet eller 65 kilometer i timen, hvor grænsen er 50 kilometer i timen. Derudover kommer så bøden og et bidrag på normalt 500 kroner til Offerfonden, der blev oprettet af Folketinget fra januar 2014 med det formål "at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf."

Hurtigste bil ved den seneste kontrol på Hobrovej var en bilist, der kørte 83 kilometer i timen på strækningen, hvor den højest tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

- Det er lige nøjagtig en kilometer i timen fra, at der var blevet tale om en decideret betinget frakendelse af kørekortet med en varighed på tre år og en kontrollerende køreprøve inden udløbet af den betingede frakendelse, lyder det fra lederen af afdelingen for operativ færdsel ved Nordjyllands Politi, politikommissær Jes Falberg.

Hobrovej er blot en af en række veje i Aalborg, hvor hastighedsgrænsen sidste efterår blev nedsat fra 60 til 50 kilometer i timen.

Udover Hobrovej er der tale om en længere strækning på Hasserisvej, Over Kæret og Th. Sauers Vej, Skelagervej og Gugvej.

- Hastigheden på Hobrovej blev i november sidste år sat ned til 50 kilometer i timen på foranledning af Aalborg Kommune, der ville have farten på strækningen ned. Derefter tog vi en snak med kommunen, og så begyndte vi først at kontrollere hastigheden i 2023. Siden har vi haft adskillige kontroller på Hobrovej, forklarer Jes Falberg, der oplyser, at ATK-kontrollerne typisk varer tre til fem timer.

Politikommissæren mener, at bilisterne nu burde have haft tid til at vænne sig til den nye hastighedsgrænse.

- Vi har altid målt på Hobrovej. Det er trods alt en hovedfærdselsåre ind og ud af Aalborg med masser af trafik. Men der er fortsat en del, der kører for stærkt. 342 målt på en kontrol er mange - alt for mange. Og hvis folk ikke kan finde ud af det med skiltning, så må vi jo udstede nogle bøder for at se, om ikke det kan hjælpe på det, understreger Jes Falberg.

- I en almindelig bil viser speedometeret typisk tre-fire kilometer for meget, så m an skal helt op i nærheden af 70 kilometer i timen for at ramme en fart, der udløser et klip i kørekortet, og så må folk altså vide, at de kører for stærkt, fastslår politikommissæren, der lover flere kontroller på Hobrovej.

I en 50 kilometer-zone får man typisk et klip i kørekortet og en bøde mellem 3.000 og 4.000 kroner, hvis man kører mellem 66 og 83 kilometer i timen. Dertil kommer så altså et beløb til Offerfonden.