Kulturchef med bøn til nordjyderne

NORDJYLLAND:Udmeldingen på fredagens pressemøde i Statsministeriet om yderligere restriktioner får konsekvenser for det i forvejen trængte kulturliv.

For loftet over antallet af personer på maksimum 500 til kulturarrangementer forlænges til foreløbig 2. januar 2021. Derfor er det ikke en synderlig lettet direktør for Musikkens Hus i Aalborg, NORDJYSKE taler med efter pressemødet.

- Det er faktisk ret afgørende nyt for os. Desuden har vi ikke mindst noteret os kravet om mundbind, som man dog ikke skal have på, når man sidder ned, siger Lasse Rich Henningsen, administrerende direktør for Musikkens Hus i Aalborg.

I forbindelse med pressemødet sagde statsminister Mette Frederiksen blandt andet, at man vil strække sig langt for at fastholde og hjælpe kulturlivet. Det glæder Lasse Rich Henningsen.

- Kulturinstitutionerne er ramt i øjeblikket, så hendes ord er meget positive. Hun lover yderligere kompensationsordninger, og jeg tør godt på vegne af en samlet branche sige, at det er nødvendigt. Der er brug for hjælp, og der er brug for et kig på de ydelser, der er på nuværende tidspunkt, mener han.

Også restauranternes lukketid kl. 22 har store konsekvenser.

- Vi er jo mange, som også driver restauration, og i virkeligheden umuliggør lukketiden fester. Det er naturligvis meget trist.

Lasse Rich Henningsen fremhæver desuden, at mange koncerter involverer udenlandske kunstnere. Derfor kan også restriktioner i forhold til rejser få indflydelse på kulturinstitutionernes muligheder.

Direktøren for Musikkens Hus slutter af med en bøn til nordjyderne:

- Bak op om det nordjyske kulturliv - Musikkens Hus og alle andre kulturinstitutioner i Nordjylland. Man kan trygt besøge os - vi har styr på det, understreger han.