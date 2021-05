Børn og unge bliver lokket til at hvidvaske penge for kriminelle

NORDJYLLAND:"Jeg overfører nogle penge til dig, så skal du bare hæve dem i kontanter, og så får du fem procent".

Det lyder umiddelbart som lette tjente penge, men det er en risikofyldt fristelse.

Flere og flere "almindelige" borgere er nemlig med til at hvidvaske penge fra kriminelle, og i takt med at mobilbetaling er tilgængelig for børn helt ned til 13 år, så lader flere børn og unge sig også friste af de hurtige penge.

De kaldes "muldyr", og fænomenet har været stigende over de seneste år efterhånden som mobilbetaling er blevet en gængs betalingsform.

Det foregår i al sin enkelthed sådan, at den person, der er muldyr, bruger sin egen konto som transit for beskidte penge, som vedkommende så hæver og giver tilbage til den kriminelle.

Hos Nordea i Hjørring og Brønderslev oplever man også flere unge muldyr.

- Vi har i gennemsnit et par sager om måneden, hvor et barn eller ung er blevet truet eller lokket til at hvidvaske penge for kriminelle. Tallet er stigende, og det er noget, vi er nødt til at forholde os til, siger filialdirektør Betina D. Jensen.

Hun oplever, at de unge bliver udsat for pres på flere måder, både digitalt og i den virkelige verden.

- For at kunne vaske sorte penge hvide har de kriminelle brug for at skjule, hvor pengene kommer fra. Derfor lokker eller truer svindlerne unge mennesker til at sige ja til at lade penge blive overført til deres konto, hvorefter de skal hæve pengene igen og give kontanterne til den kriminelle, som de ofte ikke kender. Dermed har den unge medvirket til at sløre sporet.

- Det er typisk drenge, der uforvarende kommer til at deltage i hvidvask af penge og dermed risikerer en plet på straffeattesten, siger Betina D. Jensen fra Nordea. Foto: Henrik Louis

Muldyret er lettest at fange

Muldyr er også et velkendt fænomen hos Nordjyllands Politi, der også har set en klar stigning i antallet over de seneste år. Dog ikke kun blandt børn og unge, men i alle aldersgrupper.

Politikommissær Henrik Staal fortæller, at politiet ser mange forskellige måder at være muldyr på. Det kan være at låne sin konto ud til kriminelle, der kan bruge den til at overføre penge til fra for eksempel et stjålet betalingskort.

Men det kan også være pakker, som muldyret skal hente, eller at man låner sit nem-id ud. På den måde kan den kriminelle optage lån i muldyrets navn, og finten er så, at muldyret bagefter skal melde sit nem-id stjålet, og dermed spille offer.

Muldyr I fagsproget kalder man en person, som med eller uden vidende hjælper til hvidvask for et muldyr. Et muldyr er en person, der overfører illegalt erhvervede penge eller pakker mellem forskellige pengekonti eller personer. Muldyret kan både være uvidende eller vidende om det ulovlige formål, og gøre det gratis eller mod betaling. Den illegale handling kan bestå i: At man hæver kontanter i en hæveautomat, efter at svindleren har overført penge til den unge, for eksempel gennem et stjålet betalingskort. At man stiller sin konto til rådighed og dermed hjælper svindleren med at overføre penge, som ikke tilhører svindleren. At man låner sit NemID ud til at foretage en transaktion. Man kan læse mere om emnet på adressen: https://www.nordea.dk/privat/find-hjaelp/sikkerhed-og-bedrag.html) VIS MERE

Politiet har også set eksempler, hvor kriminelle faktisk har lavet jobannoncer, hvor de søger nogen til at udføre et stykke arbejde, men hvor det ender ud i, at opgaven består i at sende penge videre.

Men det er ofte muldyret, der tager skraldet for det kriminelle svindelnummer.

- Muldyret bærer udbyttet, men de bærer også straffen. For det er ikke sikkert, at det lykkedes os at finde frem til bagmændene, der f.eks. kan befinde sig i udlandet. Muldyret er jo de første, vi finder frem til, når vi følger pengesporet, fortæller Henrik Staal.

Politikommissæren nikker genkendende til, at det er ikke alle, der er klar over alvoren ved at være muldyr.

Men straffen kan være hård. Op til halvandet års fængsel.

- Alle bør stille spørgsmål ved, hvorfor man får tilbudt fem procent af et beløb for at sende penge videre, siger Henrik Staal.

Kraftig opfordring til forældre

Med baggrund i udviklingen opfordrer Nordea i Vendsyssel alle forældre til at hjælpe med at beskytte de unge.

- Det er ikke længere nok at tale med de unge om lommepenge - man er også nødt til at snakke om svindel og kriminalitet på nettet, siger Betina D. Jensen.

Og går det galt, ja, så behøver det ikke tage mere end et par minutter, før man er blevet kriminel.

- I situationen kan det måske virke uskyldigt at sige ja til en overførsel af penge, men hvidvask af alvorlig kriminalitet, siger Betina D. Jensen, som har tre meget konkrete råd til unge:

- Man skal aldrig lade andre bruge ens konto til at indsætte og derefter hæve eller overføre penge. Og man skal være særdeles mistænksom overfor personer, der tilbyder hurtige penge og stor fortjeneste. Og man må selvfølgelig aldrig udlevere adgangskoder til f.eks. NemID, kort eller kontonumre, siger Betina D. Jensen.

Til forældrene lyder opfordringen at man skal tage kontakt til banken i samme øjeblik man får mistanke om, at ens barn kan være blevet misbrugt til at hvidvaske penge.

Lad være med at være flink

Et konkret eksempel, som Nordea har oplevet, handler om en 16-årig dreng, som blev kontaktet af en kvinde, som fortalte, at hun havde mistet sit Dankort - og bad om hjælp til at hæve kontanter.

- Kvinden overførte 3.000 kr. til drengens MobilePay og han hævede pengene til hende.

Det lyder uskyldigt og hjælpsomt, men konsekvensen blev, at drengens konto blev lukket og at han i værste fald kan få en plet på sin straffeattest. Som pengeinstitut er vi forpligtet til at anmelde den slags ting til politiet, siger Betina D. Jensen.

Man kan kun straffes, hvis man reelt har haft forsæt til at være muldyr. Har man været helt uvidende om, at man har hjulpet en kriminel ved at hæve penge, så straffes det som udgangspunkt ikke.

Ligesom man heller ikke er et muldyr, hvis man bliver tvunget til at hvidvaske penge. I det tilfælde er man offer for tvang.