Børn pint ihjel hos "dødens adoptivmor": Ung lærer opdagede den grusomme hemmelighed

KLARUP:Uffe var irriterende og pivet, så hans adoptivmor blev irriteret og slog ham. Med hånden, kødhammeren eller hvad der nu lige faldt hende mest naturligt. Hvis han skreg, slog hun ham igen. Måske stoppede hun en klud i halsen på ham først. Han vidste jo godt, at han skulle tie stille.

Det vidste alle 10 adoptiv- og plejebørn hos familien Brems i Klarup. Mor kunne ikke udstå pivede børn.

Uffe blev tre år gammel. Hvad han døde af er usikkert, men han havde udviklet en pukkel på ryggen. Han var blevet blind på begge øjne og han virkede sløv.

Uffe var den første, men ikke den sidste, der mistede livet, før myndighederne greb ind over for familien Brems i Klarup for snart 50 år siden. Hvis myndighederne havde taget det alvorligt, da Jette Ishøy henvendte sig med sin bekymring for børnene, kunne ét af børnene være reddet.

Jette Ishøy var så bekymret for børnene i familien Brems, at hun gik på socialforvaltningen.

Plankeværk holdt nysgerrige blikke ude